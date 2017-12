Tema dana: Šta su tribuni uradili prije nego što su otrčali na pauzu?

Tema dana: Šta smo to juče vidjeli u Beogradu?

Poslanici nikad brže nisu otišli kućama da odsanjaju zimski san.

Lani su se o jadu zabavljali sve do 24. decembra – a o budžetu se, zbog poštovanja procedura, često raspravljalo dan ili dva pred novogodišnje slavlje – pa su narodni tribuni komotno iz poslaničkih klupa mogli u najluđu noć. Ovaj put, usvajanje najvažnijih dokumenata ubačeno je u treću brzinu i u parlament su stigli po hitnoj proceduri. A zbog svega onoga što se dešavalo u klupama sve je završeno zbrda zdola, za nekoliko sati. Nakon što je opozicija na zimsku pauzu otišla prva – o budžetu smo čuli tek sporadične minijature ministara Bogdanića i Tegeltije, uz poneku, radi reda pomenutu pohvalu poslanika iz vladajućeg bloka.

” To je zapravo nešto što nije prava demokratija. Nismo čuli različita mišljenja, različite argumente, na osnovu kojih bi se donijela najkvalitetnija riješenja i to je zapravo glavni nedostatak ove sjednice. Da smo čuli, dakle, neku argumentovanu raspravu i kontra argumente opozicije pa da se na neki način na nekim zdravim osnovma raspravljalo sigurno bi dobili kvalitetne dokumente”, komentariše Vladimir Šušak, novinar BHRT-a.

“Kada se realno pogleda to što je opozicija izašla, odnosno napustila skupštinsko zasjedanje u momentu kad se donose i budžet i mjere ekonomske politike, odnosno reformske mjere – potpuno je očekivano jer koliko god su njihovi svi do sada amandmani i sve ono što su oni prerdložili, bili konstruktivni u interesu građana, vlast je odbijala iz čiste pakosti – samo zato da pokaže koliko je vlast i koliko je moćna a ne zato što to nije valjalo ili nije imalo nekog smisla”, rekla je Gordana Katana, novinar “Oslobođenja”.

Pitanje je hoće li se naći neko ko će smisao tražiti nakon svetog januara. Tekst budžeta sigurno neće jer tad se uveliko zahuktava predizborna kampanja. Rijetki će se vjerovatno i sjećati da smo kompletnu parlamentarnu jesen proveli u blokadi: sa opozicionim pištaljkama i vladajućim solo sjednicama, malom i velikom salom – uz naguravanja sa policijom i Dodikovu osamnaestočasovnu svađu sa opozicijom. Ako se samo te činjenice poslože i stave na papir, slobodno se može reći da su poslanici ovog saziva parlamentarnu demokratiju odavno sahranili i da će tako biti sve do opštih izbora.

“Mi živimo već skoro cijelu deceniju u onome što se zove sumrak demokratije i mislim da je ovo bila samo kulminacija svega onoga što se posljednje vrijeme dešavalo u odnosima između vlasti i opozicije”, kaže Katana.

“Već je uveliko predizborna kampanja u poslaničkim klupama, na ministarskim foteljama ili u ministarskim automobilima bolje rečeno jer sada ministri počinju da kruže širom RS, da se približavaju biračkom tijelu. Vrlo vjerovatno da budžet neće biti glavna tema nakon januara zato što je budžet kao takav usvojen i u tom okviru, dakle, Vlada RS više neće moći uticati na njega u tolikoj mjeri tako da će to biti zaboravljena priča”m kazao je Vladimir Šušak, novinar BHRT-a.

Umjesto ministara i poslanika koje ćemo do februara uglavno hvatati po slavama ili novogodišnjim prijemima – njihov zadatak predstavljanja ključnih dokumenata preuzeli su mediji jer, kad već nije bilo konstruktivne rasprave, ispravno je narodu prikazati bar ono što je stavljeno pred svršen čin. A ako nekoga od budžetlija kojim slučajem interesuju šta je u pitanju – tekst usvojenog budžeta mogu da potraže na sajtu Narodne skupštine – jer sad je i onako kasno da se hvataju za glavu.