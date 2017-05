Tema dana: Šta to piše u inicijativi za smjenu Vlade RS?

Ako budu htjeli ministri i poslanici imaće šta da čitaju jer im je opozicija pripremila pravi mali roman na 183 gusto kucane strane. Štivo na prvu vuče na ekonomski krimić.



Inicijativa za smjenu Vlade obrazložena je u detalje i sadrži brojne ekonomske pokazatelje koji navodno dokazuju da Vlada mora da padne. Ocijenili su da je Vlada pala na četiri fronta. Nema smanjenja fiskalnih i parafiskalnih opterećenja u privredi i boljeg položaja radnika. Tvrde da ništa nije urađeno od obećanog unaprijeđenog stečajnog postupka ali i usvojenih novih politika u poljoprivredi.

“ova ili ona vlada, to je manje-više, za obične građane, svjedeno. Njih interesuje da se riješe ti problemi koji jesu nagomilani i postoje a sad istorijski obuhvat tih problema moguće je praviti u zadnjih pet, deset, dvadeset godina ali nema tu pomaka i rješenja. I dok jedni udaraju u klin drugi u ploču to može samo zakoplikovati odnose”, rekao je ekonomski analitičar Goran Radivojac.

Glavni adut opozicije je prekomjerna zaduženost i kriza dugova. 2008. ukupan dug iznosio je nešto više od tri, na kraju 2016. – 5,4 milijarde maraka. Učešće duga u bruto domaćem proizvodu je sa 36,5 odsto poraslo na oko 60 odsto BDP-a. Opoziciona računica kaže da je za isti period veća pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom. Kažu da u Srpskoj ne radi svaki treći radno sposoban čovjek – i da je bez posla oko 60 odsto mladih ljudi. Čini se da ipak nisu ažurirali podatke jer je, u međuvremenu, broj nezaposlenih trenutno najniži u istoriji Srpske – iako je broj zaposlenih ostao isti.

“Mi smo čak poslali to opoziciji, kao i poziciji pismo u kojima smo tražili sastanak sa njima međutim uopšte nikoga ne interesuje, to su samo političke igre. Mogu slobodno da tvrdim, kao što nema pozicija rješenje za nezaposlene nema još gore ni opozicija jer svaku lošu vladu i poziciju drži još lošija opozicija”, rekao je Slavko Čamber iz Udruženja nezaposlenih.

Nelikvidnost privrede, gotovo isti broj penzionera i radnika, propast tri banke – nastavlja opozicija. Dug javnih zdravstvenih ustanova, izračunali su, prelazi 500 miliona maraka. Za tezu da je reforma javnih preduzeća propao projekat – opozicija kao dokaze nudi stanje u Željeznicama i Robnim rezervama.

Inspiraciju za probleme u poljoprivrednom sektoru tražili su u neuspjeloj farmerskoj buni na autoputu. To da kasne premije i Vlada nepoštuje zakonsku odredbu da agrarni budžet bude najmanje 6% od ukupnog – znali smo i bez politike, poručuju farmeri. I nikom ništa.

“Ono što nama smeta je to što petljaju poljoprivrednike u svoje zahtjeve, u neke svoje prijedloge. Pročitao sam, došao sam do tih njihovih prijedloga i primjedbi i to su bukvalno prepisani zahtjevi poljoprivrednika iy decembra i januara Vladi RS, mi ništa ne podržavamo – mi imamo svoje zahtjeve i pregovaraćemo sa Vladom RS”, rekao je predsjednik Upravnog odbora Udruženja tovljača svinja RS Slobodan Petrić.

“Ja mislim da dobrim dijelom opozicija nije upoznata sa stvarnim stanjem i mislim da bi bilo dobro i ja im stojim na raspolaganju, bilo kome i opoziciji i poziciji da ukažemo i dokažemo šta se radi na Željeznici i koliko je uloženo, kakva su opterećenja, gdje se to može popraviti”, rekao je generalni direktor Željeznica RS Dragan Savanović.

Za sve ono što smo napisali inspirisali su nas zvanični podaci institucija Srpske koje smo uporedili sa ekspozeom predsjednice Vlade iz 2014. godine, puručuje udružena opozicija. I baš tu negdje ono što je napisano lagano dobija primjese avanturističkog žanra. Niko ne spori “dobar pokušaj” – ali su svi zajedno sa opozivom Vlade krenuli praktično u nemoguću misiju, jer su bez DNS-ovih ruku u Skupštini – čak i 183 stranice, vjerovatno, uzaludne.