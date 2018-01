Tema dana: Šta je pozadina sastanka u Turskoj?

Srbi se mjesecima nisu mogli dogovoriti koja trasa je najbolja i onda se pojavio Erdogan koji je rekao “Eto vam i jedna i druga.”

Ugostio je Vučića i Izetbegovića koji su, po svemu sudeći, učinili sve da se ostvari san o brzoj cesti Sarajevo-Beograd, koji političari sa obe strane Drine intenzivno sanjaju posljednjih godinu dana.

Osim činjenice da su crtali po karti i sa dvije još neizgrađene dionice zatvorili krug, o finansiranju su malo pričali. Samo to da pare idu iz turskog džepa, pa se kroz koncesiju opet vraćaju u turski džep. Pod uslovom da se to sve, na kraju, ispostavi kao tačno. I da li su se sreli baš zbog te dvije trase autoputa ili je to, uzimajući u obzir i nedavni odlazak Kolinde Grabar Kitarović u Tursku, ipak samo još jedna politička dimna zavjesa.

“Meni to dosta, isto tako, miriše na nekakav dogovor gdje su Srbija i Hrvatska kroz predsjednike, zajedno sa Tusrkom možda pokušali da možda dođe do nekog kompromisnog rješenja između Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini”, kaže Ana Trišić Babić, bivši zamjenik ministar inostranih poslova BiH.

Istanbulska obećanja o autoputu otvorila su, u posljednje vrijeme zaboravljenu, priču o mogućem pomirenju u regiji. “Mir i stabilnost za Balkan” – naslov sa prve strane beogradske “Politike” – kao da čitaoce nagovara da zaborave na Izetbegovićevo, prije samo dva i po mjeseca, pozivanje na rat – i oštre odgovore baš Aleksandra Vučića. I on je pokazao da zna da zaboravi, namjerno ili ne, jer je jučerašnjim druženjem u Turskoj, poprilično podigao rejting bošnjačkom članu Predsjedništva. Jer, ako si, kao neko ko dobro kotira u regionu, svjesno izabrao nekoga drugog da u izbornoj godini s’ tobom ide u na noge Erdoganu – evidentno je da mu činiš dobru uslugu.

“Kada kažete izborna godina DA, ona je unekoliko izborna godina za Srbiju, no međutim u mnogo većoj mjeri za Bosnu i Hercegovinu. Jasno je da je sada ovo za gospodina Izetbegovića bio jedan vrlo značajan predizborni momenat. Što se tiče, generalno, odnosa Srbije i BiH činjenica je da je političko vođstvo Srbije dosta stvari radilo posljednjih nekoliko godina na unapređenju tih takvih odnosa”, rekao je Boro Bronza, bivši ambasador BiH u Švajcarskoj i Grčkoj.

I dok Izetbegović već sad ocjenjuje da je jučerašnji sastanak istorijski ostala dva člana Predsjednišva su prošla kao bosi kroz trnje, jer Bakirovo putešestvije uopšte tako ne doživljavaju. Što se njih tiče, Izetbegović je u Tusku išao u privatnoj varijanti.

“Naravno, skloni smo tome da dajemo senzacionalističke crte pojedinostima kao što je “ko je pozvan de fakto na sastanak, a ko nije” i ne mislim da to, generalno, ima toliko veliki značaj. Naravno, u kontekstu protokolarnog predstavljanja Predsjedništva BiH to je krucijalni problem jer sastvim je jasno da protokolarno to nije usaglašeno što je svojevrsno svjedočanstvo problema funkcionisanja te institucije”, navodi Boro Bronza, bivši ambasador BiH u Švajcarskoj i Grčkoj.

“Onda moramo posmatrati stvari na jednoj drugoj razini prihvatiti činjenicu da se to dešava i da je, naprosto vizija politike tih ljudi da BiH posmatraju upravo tako, kao zemlju tri naroda i da onda svako sebi traži saveznike, partnere i tako dalje”, rekao je Adnan Huskić, politički analitičar.

Tako je nedavno birao i Dragan Čović. Negov solo odlazak u Beograd, koji vjerovatno nisu aminovali svi članovi Predsjedništva, nije izazvao toliku medijsku pažnju. Ali i pompa nakon turske trilaterale, kako to kod nas obično biva, vjerovatno će uskoro biti stavljena pod tepih. Baš kao i priča o autoputu koja liči na, ako ne decenijsku, a onda na onu koja može da se ostvari tek za nekoliko godina. A pomirenje posvađanih možemo da očekujemo već sutra – kad će, ruku pod ruku, tročlano predsjedništvo opet izgledati jedinstveno – jer idu put Brisela, na sastanak sa predsjednikom Evropske narodne stranke.