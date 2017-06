Tema dana: Šta donose nova pravila za raspodjelu trupaca?

Tema dana: Kako do kulturne prestonice Evrope?

Imaćete dovoljno domaće bukve i hrasta i nikome ništa neće faliti – konačno su drvoprerađivačima stigle dobre vijesti iz Ministarstva šumarstva. Novi Pravilnik koji je, uvjereni su nadležni, stao u kraj “ratu” za raspodjelu drvnih sortimenata, konačno će uvesti reda u tu oblast.



I ne samo to – novim pravilima žele da stanu u kraj i stranačkim prepucavanjima po šumskim gazdinstvima i partijskom priklanjanju. Promjene će, uvjeravaju, ići u korist svima koji zaista rade i proizvode.

Uz dosta oštrije i preciznije uslove, u Vladi smatraju da je problem, od koga su dugo bježali, uspješno riješili. Za početak, domaći hrast, dobiće samo oni koji su ga i zaslužili. Po novoj računici, znatno više.

“Posmatramo proizvod koji se proizvodi od hrasta, a ne firme. I na taj način, broj firmi korisnika hrasta, sveden je sa 85 na negdje 30 firmi. Smatramo da će se na taj način podržati viši stepen finalizacije proizvoda od hrasta. Druga promjena je urađena tako što se prilikom ovih potpisivanja narednih ugovora uzeo u obzir prosjek realizacije od tri godine sa tim firmama, dok je to bilo prethodno na osnovu samo jedne godine”, rekao je pomoćnik ministra za šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Goran Zubić.

Zaboravljena je i koaliciona svađa zbog raspodjele drveta. Direktor, Risto Marić, kadar Socijalista, i ministar, SNSD-ovac, Stevo Mirjanić, svojevremeno su razmijenili teške riječi. Na činjenicu da se politika odavno uplela u šumarstvo, pa i u proizvodnju parketa, stolova i prozora ukazivali su i nezadvoljni drvoprerađivači. Priznali su i da su bili prinuđeni da finansiraju kampanje pojedinih političkih stranaka, kako bi uopšte ušli u igru raspodjele domaćeg drveta.

Čak i tada izlazili su kratkih rukava, jer su, pored toliko srpske šume, morali da uvoze materijal. Naravno, po većoj cijeni. Sada kažu da nove kriterijume smatraju svojom velikom pobjedom. Za sumnjičavost, doduše, ima još mjesta. Pitaju se da li će se sve to propisano primjenjivati i u praksi. Do sada je kontrola bila slaba tačka. Ko koliko dobija, i na osnovu čega. To, godinama, niko nije mogao da raspetlja.

“Nije postojao kriterijum po kojem bi se drvoprerađivači poredali po nivou finalizacije, broju zaposlenih, praktično onome što čini broj bodova. Sada je to ipak moguće. I sada se vidi da su neki dobijali više, neki manje. I svima je, i Šumama RS i Vladi jasno, kada je napravljena lista bodovanja, ko je kakav drvoprerađivač i koji su njegovi rezultati”, rekao je predsjednik Izvršnog odbora Udruženja prerađivača drveta Darko Partalo.

Tim potezom nadležni uvjeravaju da u Šumama nije sve tako crno. Uprkos najavljenom generalnom štrajku radnika, i svakodnevnom revoltu, nešto, kažu, ipak dobro rade. Tu činjenicu Ministarstvo je pojačalo argumentom da su naredili rukovodstvu Šuma da odmah raskinu ugovore sa preprodavcima. Još jedan problem zbog kog se pobunila, pa i štrajkovala zajednica drvoprerađivača.

U Šumama se, ipak, ne daju tako lako. To pitanje će detaljno razmotriti. Cijena koju bi morali da plate previše je visoka da bi se tek tako odrekli ugovora koji su im punili kasu. Uz obrazloženje – čak i ako su preprodavali, to su bile male količine.

“Mi ćemo dobro, dobro mjeriti kada je u pitanju raskidanje ugovora sa onima koji su izvozili, ali moram da ponovim. Nakon one mjere kada smo obustavili isporuku šumsko-drvnog sortimenta u trupcu prema izvoznicima u 2016. godini, te radnje su prestale”, rekao je generalni direktor JP Šume RS Risto Marić.

Možda i najveći ustupak drvoprerađivačima, pohvalili su se u Ministarstvu, je što će biti stimulisani sa 10 odsto više drveta, ako žive u nerazvijenim opštinama, ali bogatim šumom.

Iako vjeruju da su napravili iskorak, u bolji odnos Vlade ipak nisu tako sigurni. Na probi će biti neko vrijeme. Ako ih ponovo iznevjere, neće im biti problem da ponove nedavni štrajk, i da se, po već oprobanom receptu, bore za ono što im po zakonu pripada.

Fer utakmicu drvoprerađivači su svakako zaslužili, jer su, samo u prošloj godini, iz Srpske izvezli proizvode vrijedne više od pola milijarde maraka.