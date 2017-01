Tema dana: Šta čeka farmere nakon 1. februara?

Dva dana pred stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju farmeri zbijaju redove. Očekuj neočekivano, tješe se međusobno. Naročito, proizvođači mlijeka koji zbog SSP-a sami sebi predviđaju propast.

Bosna i Hercegovina za tekuću godinu odobrila je kvotu od 16 miliona litara mlijeka i mliječnih proizvoda za slobodan uvoz iz zemalja Evropske unije. Kvote za uvoz uređuju se tenderima, a problem je što je prvi tender tek u junu, a SSP je na snazi već u srijedu. Tako ispada da od februara do juna nema pravila, i faktički će bez carine mlijeko uvoziti onaj ko prvi dođe na granicu. Nezvanično, plan vlasti je da se u tom periodu uveze trećina od planiranih 16 miliona. Ali ko to može da garantuje?

“Mi se nadamo da to neće stvoriti određeni haos, iako bi bilo veoma dobro da se u što kraćem vremenskom periodu nadležne institucije, a pogotovo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH aktivno uključi i da nađe adekvatan način za preraspodjelu kvota koja će svakako biti još jedan od alata za zaštitu domaće proizvodnje” kazao je Vlado Sandić, marketing menadžer u “Mlijekoproduktu”

Pitanje je kako će uvoz dodatnih 16 miliona litara uticati na domaću proizvodnju mlijeka jer su količine koje se trenutno otkupljuju više nego dovoljne za domaće tržište. I bez SSP-a, neke mljekare su do sad već uvozile oko 30 odsto proizvoda koje prodaju na domaćem tržištu. Logično pitanje je i šta će biti sa cijenama gotovih proizvoda kad se, to što se do sada uvozilo sa carinom, uveze bez carine. Jedna od opcija je ta da trgovački lanci formiraju niže cijene na policama – što će biti pogubno za domaće prerađivače. Posljedica će, najvjerovatnije, biti smanjenje otkupa i dodatno sniženje otkupne cijene mlijeka.

“Nažalost, ponovo i u ovaj sporazum ulazimo nepripremljeni i suočavamo se – umjesto da dobijemo tržište od 500 miliona stanovnika EU je apsorbovala i ovo naše jadno tržište od tri i po miliona i mi jednostavno ulazimo u jednu neravnopravnu trku sa poljoprivrednicima Evropske unije”, smatr Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS-a.

“Mi očekujemo da će primjena SSP-a svakako negativno uticati na kompletan mliječni sektor, posebno na primarnu proizvodnju mlijeka ali i na nas kao ‘Mlijekoprodukt’ jer do sada nismo uopšte uvozili mlijeko i mliječne proizvode iz EU već smo se oslanjali na otkup mlijeka sa domaćeg tržišta, za razliku od nekih drugih mljekara u BiH. Tako da, na taj način očekujemo da bi moglo doći do problema ukoliko se određeni korektivne mjere, prvenstveno od strane nadležnih institicija ne preduzmu kako bi se ta šteta minimalizovala”, kazao je Vlado Sandić, marketing menadžer u “Mlijekoproduktu”

To je trebalo parama da uradi i njemačka vlada ali je i ta varijanta završila po sistemu “piši propalo”. Prvo se pričalo o povoljnim kreditima ali ćemo na kraju od Nijemaca dobiti samo logističku pomoć. U Vladi ponovo okreću ploču, možda Nijemci i odriješe kesu, ali tek nakon što Svjetska banka sredinom februara procijeni štetu koju će prouzrokovati bescarinski uvoz.

“Nijemci su rekli, dakle, da su spremni da pruže svaku vrstu pomoći: tehničku, savjetodavnu, logističku a nije isključeno da će doći do neke finansijske pomoći. Naravno, treba čekati te rezultate analize Svjetske banke. Dakle, ništa nije konačno i ništa nije definitivno završeno. Ostaju pregovori, ostaje da se vidi na koji način Njemačka još može dodatno da pomogne: da li je to pristup određenim fondovima EU, pomoć u tom nekom pravcu”, rekao je Aleksandar Macanović, iz Ministarstva poljoprivrede u Vladi RS.

Kad se podvuče crta, 1. februar je samo još jedan datum poslije kojeg ne možemo da odgovorimo konkurenciji koja dolazi. I ovaj put, sve se završava na obećanjima, na koja su domaći farmeri odavno navikli. Novca po pravilu nema dovoljno, a i sa crkavicom sa kojom država raspolaže, kasni se sa isplatom domaćih premija. Ako najnovija obećanja ne upale, posljednju šansu farmeri vide u još jednom apelu na građane i krajnje potrošače. Vađenje iz naftalina krilatice “kupujmo domaće” kažu, nikad nije bila potrebnija.