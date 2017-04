Tema dana: Šta BiH preduzima da spriječi agrokorski domino efekat?

Tema dana: Hoće li bh. vlasti primati platu,a odmarati do izbora?

Molitva za Ivicu Todorića, jedna je od novosti koja se u aferi Agrokor danas može pročitati na svim regionalnim portalima. Dok se čeka rasplet situacije, svu slabost sistema oslikava satirični poziv na društvenim mrežama, za spas posrnulog gazde, koji je državi prije neki dan predao “sve ono što je godinama stvarao” a to su dugovi od nekoliko milijardi evra.



O prelivanju krize u Bosnu i Hercegovinu malo se pričalo, ali kako stvari stoje na terenu, strah od Agrokora nije više samo strah. Neki dobavljači u panici obustavljaju isporuku robe Konzumu ili prelaze na sistem koliko para toliko muzike.

Među takvim dobavljačima je Perutnina Ptuj iz Srpca koja se na taj potez odlučila u petak kada su poslali posljednju isporuku. Do tri sata su čekali da se nešto dogodi, ali kako se na njihovim računima ništa nije promijenilo, odlučili su da čekaju rasplet situacije. Oni dobavljači koji još ne paniče pozivaju da se hladne glave nađe rješenje. Vitaminka iz Banjaluke 20 odsto godišnjeg prometa plasira preko Agrokorovih kompanijama širom regiona.

“Oko 20 odsto našeg prometa je u ovom trenutku nenaplativo.Ono što nas brine koliko će to potrajati. Ne treba potcjenjivati problem, sa druge strane ne treba ga usložnjavati kroz neke svoje poteze koji nisu ekonomski da bude još gore i zato mi mislimo da nije rješenje u obustavi isporuke robe. Rješenje je u dogovoru zajedno sa dobavljačima i bankama zajedno sa aktuelnim vlastima”, rekao je generalni direktor AD “Vitaminka”.

“Pa, Agrokor može napraviti probleme cijeloj regiji definitivno. Vlada velika panika u kompletnom sistemu i svi su na samoj granici izdržljivosti. Kristalno je jasno da je Agrokor prevashodno Merkator i Konzum ozbiljna karika u cijelom regionu i definitivno ako scenario bude najcrnji biće definitivno problema za sve nas”, rekao je direktor kompanije “Perutnina Ptuj BiH”, Mladen Andrić.

Sitaucija se mijenja iz minuta u minut, a dodatno je usložnjava i nejasna strategije države. Uprava Konzuma sa Hrvatskim ambasadorom u BiH sutra će na sastanaku problem predstaviti entitetskim Vladama i prvim ljudima Savjeta ministara.

Niko još ne želi da prejudicira moguće modele za rješenje problema, ali svi su svjesni da predstoje dugi pregovori.

“Mislim da ćemo mi sastanaka oko Agrokora i njegovih komapnija u Bosni i hercegovini vjerovatno imati mnogo u kontinuitetu i ovo je samo početak jednog procesa i interesovanja državnih struktura za stanje ovih kompanja s obzirom da mogući slom Agrokora i ovih kompanija se negativno odrazio na ukupni bilans Bosne i Hercegovine”, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.

A u bilansama Agrokora u BiH još se ne zna koliki su dugovi prema dobavljačima. Dok Mirko Šarović raspolaže brojkom od 250 miliona maraka, federalni premijer Fadil Novalić procjenjuje da su dugovi duplo veći. Da je sve ipak pod kontrolom poručuje uprava Konzuma u BiH koja u odogvoru ATV_u navodi da posluju stabilno i izmiruje obaveze prema državi. Radnici redovno primaju plate, a sa dobavljačima kažu imaju stabilne odnose. Dobavljači ipak upozoravaju da je situacija u Agrokoru mnogo složenija jer se u začaranom krugu vrti cijela pivreda.

“S obzirom da niko ne može da predvidi kako će taj proces da se završi sve to dovodi jedan neizvjestan i jedan neugodan položaj naše kompanije. To se odnosi na one koji su dobavljači Agrokora s obzirom da imaju velika potraživanja i zbog toga je neophodno da se uključe sve relevantne institucije kako bi se našlo što bolje rješenje za naše kompanije”, rekao je Vladimir Blagojević iz Privredne komore RS.

“Ne znamo gdje ćemo biti ugroženi, ali sigurno da ćemo biti. To vam je kao kad padne atomska bomba i onda se ne zna ko će poginuti, ali većina gine. Jer ovde od Agrokora možemo svi da poginemo”, rekao je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara RS Vladimir Usorac.

Ko preživi pričaće da se herojskim naporima poreskih obveznika spasla sistemska kompanija u vlasništvu kreativnog genija sa početka ove priče. Još nije izvjesno da li će i koliko poreski obveznici u Bosni i Hercegovini biti dio tog rješenja, ali dio problema svakako jesu.Ne tako davno ti isti kreativci poput Ivice Todorića žalili su se na vleika socijalna davanja i nisu htjeli da izdržavaju socijalne slučajeve.

Sada ti socijalni slučajevi svojim porezom pomažu „kreativne“ preduzetnike čije su sjajne ideje propale preko noći i izazvale domino efekat.