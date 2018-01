Tema dana: Šta bi mogao da znači Hojt Jiev dolazak u Sarajevo?

Tema dana: Od SSP-a do suše - kako su ekonomisti sumirali godinu

Prema predsjedniku Srpske, periferni lik, mešetar, zlonamjerni pripadnik stare administracije, i treći zamjenik ne zna se čega – uskoro bi mogao da postane glavni američki diplomata u Bosni i Hercegovini.

Još ništa nije potvrđeno, ali se sve glasnije šuška da će Hojt Brajan Ji, dosadašnji pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara za Evropu, zamijeniti Morin Kormak u ambasadorskoj fotelji u Sarajevu. Srpski član Predsjedništva ne bi da spekuliše o imenima, dok šef bh. diplomatije tu odluku pozdravlja – ako postane zvanična.

“Što se mene tiče, ja sam uvjeren da će SAD imati adekvatnog ambasadora ovdje, a kakvo će biti poslagivanje unutar Stejt departmenta to ćemo vidjeti. Mjesto pomoćnika, odnosno zamjenika pomoćnika za Evropu i Aziju je za nas značajno, i mislim da ćemo to prvo čekati, da vidimo ko će to biti”, rekao je Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva BiH

“Radi se o jednom diplomati, profesionalcu, koji govori u ime Stejt departmenta, koji predstavlja Vašington u regionu, i u tom smislu ja ga poštujem. Pored toga, on podržava Dejtonski sporazum, poštuje i Republiku Srpsku, i ja ne vidim nijedan razlog zbog koga jedan takav diplomata ne bi bio dobrodošao u Banjaluku ili bilo gdje u Bosnu i Hercegovinu”, kazao je Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH.

Hojt Ji je iskusni diplomata od karijere, koji još od ’93. uspješno brodi Scilama i Haribdama balkanske politike. Radio je u ambasadi u Zagrebu, Podgoricu je pripremao za nezavisnost, a prethodnih godina je gasio vatre u Makedoniji i Albaniji. Poznat je kao protivnik “Dejtona dva”, ali i veliki borac protiv ruskog uticaja na Balkanu, pa je tako Vučića upozoravao da Srbija “ne može da sjedi na dvije stolice” – ruskoj i evropskoj. Slične packe mogu očekivati i političari iz Banjaluke, ako se medijske spekulacije obistine. Bivše diplomate ocjenjuju da je ime ambasadora nebitno, jer Amerikanci od svoje dosadašnje politike neće odstupiti ni milimetar.

“Ko god da dođe, politika će biti identična. Čitali smo, imali smo prilike, pred kraj prošle godine, da zvanično i javno svi budemo upoznati sa dokumentom o novim prioritetima i pravcima vanjskopolitičkog djelovanja SAD-a, i ovaj dio Evrope, kako nas nazivaju Zapadnog Balkana, apsolutno su identične rečenice, prepisane od prošlogodišnjeg. Dakle, i ta sva cijela priča da će dolaskom Trampa na čelo Sjedinjenih Američkih Država nešto spektakularno da se promijeni u ovom dijelu svijeta – apsolutno se ništa nije promijenilo”, komentariše Ana Trišić Babić, bivši zamjenik ministra spoljnih poslova BiH.

Ako Ji bude stolovao u ulici Roberta Frejzera 1, stvari će se možda malo promijeniti, ali ne na bolje po vlasti u Banjaluci. Predsjednik Srpske se ponadao da će ga, prije ili kasnije, Trampova administracija skinuti sa crne liste Stejt departmenta, ali taj scenario se još ne nazire. A ako Bijela kuća pošalje nekog drugog da zamijeni Kormakovu, kojoj mandat ističe krajem januara, to će samo značiti da stižu novi ljudi da sprovode strateške ciljeve Sjedinjenih država, koji su na Balkanu već godinama monolitni, nepromjenjivi i deklarativni – jačanje institucija, ekonomske reforme, evroatlantske integracije, i možda najbitnije, što se uvijek može pročitati između redova – uklanjanje ruskog uticaja.