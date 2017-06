Tema dana: Srpska reprogramira dugove – ko će nam dati nove kredite za stare?

Tema dana: Kako do kulturne prestonice Evrope?

Ako se neko brinuo kako će Vlada da vraća zajmove koje uzima gotovo svakog mjesec sada može da odahne.

Tražimo banku koji nudi nove kredite za stare, ekskluzivno su otkrili u Ministarstvu finansija. Već intenzivno pregovaraju o reprogramu duga Republike ne otkrivajući ko je potencijalni partner spreman da nam pozajmi stotine miliona maraka. Plan je da se nekako rastegnu rate koje brzo stižu na naplatu i guše javne finansije. Već naredne godine Vladi za otplatu duga treba preko 900 miliona maraka što je skoro jedna trećina državnog budžeta. Druga ide za isplatu penzija a u onu treću svi ostali korisnici nikako ne mogu da se uklope.

“Nas dugovi guše i budžet sastavlja kraj s krajem i to traje već određeno vrijeme. Sama ideja po sebi je dobra, razumljiva i prihvatljiva sa aspekta kamatnih stopa trenutno na tržištu. Ono što može biti problem to je subjektivitet zaduživanja na međunarodnom finansijskom tržistu budući da je teško razviti model koji podrzumjeva da se Republika Srpska teško može pojaviti bez Bosne i Hercegovine kao akter i zaduživati”, kazao je ekonomski analitičar Goran Radivojac.

Ukoliko Vlada uspije da nađe kreditora na međunarodnom tržištu kapitala, za svako ino zaduženje treba saglasnost bh. parlamenta. Još se ne zna šta bi u tom slučaju zauzvrat tražili predstavnici druga dva naroda ali ako je Vladi za utjehu podršku već danas nude u Savezu za promjene. Odavno upozoravaju da Srpska neće moći da vraća dugove, kaže predsjednik SDS-a.

“Mi ćemo se opredjeljivati u skladu sa potrebama.Potreba nažalost jeste takva, Vlada nas je uvela kroz sve ove godine neodgovorne politike u jednu tešku situaciju kada je u pitanju otplata dugova prema tome to je nešto što potencijalno može biti prihvatljivo ali moramo da znamo šta radimo”, rekao je vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

Ekonomisti upozoravaju da se ni susjedne zemlje na međunarodnom tržištu kapitala nisu dobro provele. Dok u vladi priznaju da domaći finansijski sektor nema tolike pare, stižu upozorenja da cijeli region pati od niskog kreditnog rejtinga i niko ništa slično na međunarodnom tržištu nije napravio.

“Možemo spomenuti primjer Hrvatske koja je za vrijeme Oreškovićeve vlade pokušala da emituje obveznice i jednostavno zbog lošeg kreditnog rejtinga nije bilo dovoljno zaintetresovanih za otkup tih obveznica i to je propalo. Bojim se da takođe može biti problem i prilikom pokušaja zaduženja Rpublike Srpske ako i bude moguće to će sigurno biti dosta veće kamate nego što je to slučaj sa MMF-om”, izjavio je ekonomski analitičar Predrag Duduković.

A od MMF-a nema ništa do novih izbora poručila je juče predsjednica Vlade pa samim tim vjerovatno ni od podrške u bh. parlamentu za restrukturisanje duga Republike. Ne zna se više ko čini većinu poručuje Željka Cvijanović.

“Evo ja neću da zvučim negativno ali ja ne vidim da tu nešto treba razgovarati. Ja sam nekada davno, vjerovato ste i vi to zapamtili, rekla da će o tome pričati neka nova vlast u 2019. godini”, izjavila je Cvijanovićeva.

A šta ce do tada raditi ova vlast niko izgleda do 2019. ne bi trebalo ni da pita. Koliko smo vremena potrošili na priču o reformskoj agendi, akcizama, spasavanju Željeznica i prebacivanjem domova zdravlja na trezor, toliko još treba da izgubimo dok se na političkoj sceni ne poslože nove kockice. Čuveni dogovor iz restorana Barka kada je poptpisano pismo namjere ponovo će izgleda biti potreban za nabavku novih kredita. Iako će do izbora važiti slogan ne potpisuj ništa dok ne fali para, jer ne treba ni hljeba dok imamo igara.