Tema dana: SDS protiv smjene Jusića – počinje li nova kriza u bh. većini?

Baš kad smo pomislili da nas u BiH više ništa ne može iznenaditi, zahtjev lidera SBB-a pokazao je da može biti i apusrda nad apsurdima. Fahrudin Radončić zatražio je smjenu sopstvenog kadra Seada Jusića, zamjenika ministra odbrane BiH. A po svemu sudeći, za to neće imati većinu.

Istovremeno, Jusić je poručio lideru partije da mu ne pada na pamet da podnese ostavku. Iako, dijelu vladajuće koalicije na nivou BiH, nije jasno ni zašto bi je podnosio.

Zbog toga što je potpisao odobrenje Mladenu Ivaniću za postrojavanje počasne jedinice na Dan Republike, zamjenik ministra odbrane BiH Sead Jusić našao se u nemilosti sopstvene partije. Ali je za to dobio uslovno rečeno podršku partija iz Republike Srpske. Mladenu Ivaniću, predsjedavajućem Predsjedništva BiH, nije jasno zašto bi Jusić snosio bilo kakvu odgovornost, jer je postupio onako kako je morao po zakonu

“To će zavisiti od političkih odnosa, ako bude ovo obrazloženje, ja ću sugerisati poslanicima iz RS da ne glasaju za to, ali ako je bila smjena zato što je pokušao da ospori moje zahtjeve, onda bih glasao za to, ali s ovim obrazloženjem, što se mene tiče ne, jer je potpuno neutemeljeno i nezakonito obrazlozenje”, ocijenio je Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Bez srpskih glasova nema ni smjene zamjenika ministra odbrane Bosne i Herecgovine. Ne tako davno, šuškalo se kako upravo Sead Jusić zagovara neku novu obavještajnu agenciju pri Oružanim snagama BiH. A takva ideja u Republici Srpskoj dočekana je na nož. I tada je zamjenik ministra odbrane iz reda srpskog naroda, uvjeravao da od te priče nema ništa, kao što danas uvjerava da ne treba dozvoliti da se priča o učešću vojnika Oružanih snaga BiH na proslavi u Banjaluci ispolituzuje.

“Gospodin Jusić je svoj posao radio u skladu sa zakonom, Ustavom i ne vidim ništa sporno. To što se traži njegova smjena je po meni više politicko pitanje i politika je ta koja će to odlučiti, ali ako ćemo se držati pricipa da čovjek bude smijenjen određenoj politici, a ne zato što je prekršio ili nije prekršio zakon, onda mislim da to nije dobro za cjelokupnu BiH”, izjavio je Boris Jerinić, zamjenik ministra odbrane BiH.

Sead Jusić u ministarstvu odbrane imenovan je nakon što su koaliciju potpisali SBB i SDA. Godinama se pominjalo da je nekadašnji pripadnik 505. Bužimske brigade 5. korpusa Armije BiH više pod kontrolom SDA. U toj stranci danas su ipak više raspoloženi da razmatraju njegovu smjenu. Jedan potpis, koliko god bio u skladu sa zakonom i Ustavom, nije u skladu sa onim što u toj stranci misle o Republici Srpskoj. Analitičari smatraju da najnovija politička tema neće uzdrmati vladajuću koaliciju, samo iz razloga, što se više nema šta uzdrmati.

“Ja mislim da vladajuća većina ima ozbiljne probleme još od sredine prošle godine kako na državnom, tako i u Federaciji, u suštini ona funkcioniše samo u onim trenucima kada postoji zajednički interes svake od pojedinačnih stranaka za neku akciju, za neki zakon. Tako, nisam siguran da ovo može da ima veće posljedice, veće od onih koje već imamo na terenu”, kazao je Srećko Latal, analitičar.

Interesatno je da u stranci iz koje dolazi ministra odbrane, danima izbjegavaju vruće teme. O zahtjevu Fahrudina Radončića u HDZ-u ne žele uopšte da se izjašnjavaju dok sve ne dođe na dnevni red Savjeta ministara BiH.

U SDS kažu da ne razmišljaju puno o zahtjevu za smjenu Seada Jusića, podsjećajući na sporazum koji predviđa da stranke vladajuće koalicije jedne drugima neće praviti probleme u rješavanju kadrovskih pitanja. Nije jasno da li je taj sporazum predvidio šta ukoliko stranka želi da promjeni sopstveni kadar. Kako će se raspetljati jos jedan “Gordijev čvor” u BiH, možda bude jasnije već naredne sedmice, ako Savjet ministara ili parlament odluči da razmotri zahtjev Fahrudina Radončića.