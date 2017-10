Tema dana: Referendum na snazi, komisija na čekanju

Ko se nadao da će zagovornici suspenzije referenduma o radu Suda i Tužilaštva BiH i danas tvrditi da je on još živ, iako smo mu prišli na tačno 40 dana.

Toliko je ostalo do izjašnjavanja koje bi trebalo da je zakazano za 19. novebar, a većina onih koji bi trebalo da glasaju zbunjeno pita da li će ga uopšte i biti. Koliko smo ozbiljni dovoljno govori i to da se referendumska komisija nije ni sastala, birački odbori nisu formirani, a da ne pričamo u kom su škripcu pisci promotivnih referendumskih pjesama. Zbunjeni članovi komisije kažu da im niko još nije rekao šta treba da rade iako su svjesni da vrijeme ističe.

“Ja očekujem od predsjednika komisije da sazove komisiju i da preduzmemo korake ka ostvarivanju samog referenduma. Komisija se još nije sastajala, ja očekujem ako Narodna skupština ne donese drugačiju odluku a imajući u vidu da je objavljen sam referendum i sama komisija, mi bi morali preduzeti određene korake da provedemo taj referendum”, rekao je Darko Kremenović, član Komisije za sprovođenje referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH.

A predsjednik komisije za referendum o Sudu i Tužilaštvu Željko Mirjanić, pojavio se na kratko danas u Narodnoj skupštini i to u društvu prvog čovjeka puno poznatije Komisije za referendum o Danu republike. Mirjanić odmahuje rukom i kratko poručuje “ništa me ne pitaj” jer se očigledno ni sam nije nadao da će se naći u neobranom grožđu. Ničim izazvan problem mu je napravio kontroverzni direktor Službenog glasnika, odlučivši da konačno objavi referendum. Ne želi da objašnjava ko ga je na to nagovorio, ni ko mu je rekao da ga u ladici drži dvije godine.

“To je ipak stvar najodgovornih ljudu Republike Srpske, zašto bi Službeni glasnik bio nadinstitucija u odnosu na druge?”, pita Dragan Veselinović, direktor Službenog glasnika RS.

“Veselinović je odgovoran čovjek i mi stojimo iza toga. Uradio je ono što je trebalo da uradi i Veselinović nema nikakve krivične odgovornosti”, komentarisao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Veselinoviću je bar lako jer on zna šta treba da uradi, dok građanima koji treba da izađu na glasanje još niko ništa ne govori. Bolje sreće nisu ni narodni poslanici koji su izglasali referendum, jer još ne znaju jesu li za ili protiv njega. Niti znaju kako će glasati ni šta će u međuvremenu pričati u javnosti, pa ih većina bježi od kamere. Oni rijetki koji su stali, a dio su vladajuće većine kažu da im niko nije objasnio šta se u međuvremenu promjenilo jer to što opozicija ne želi da da podršku nije dovoljan argument.

“To nije dovoljno, to nije obrazloženje. Očekujem naravno obrazloženje i očekujem argumente šta se to promijenilo da bi smo eventualno povukli takav potez. Ja lično ne da ne vidim da se išta promjenilo, nego mi ova današnja odluka Suda govori da uradim suprotno”, rekao je Drago Kalabić, poslanik SNSD-a u NSRS.

I tako ponovo čekamo da neko nekoga matira u novoj dugotrajnoj partiji šaha na političkoj sceni. Igra cijela opozicija protiv Milorada Dodika, koji i ovu naizgled izgubljenu simultanku pokušava da preokrene u svoju korist. I dok njegovi pijuni zbunjeno stoje, još bezbjednije izgleda opozicija koja ga, umjesto da ima jasan stav o tako važnom pitanju, tjera da prije najnovije rokade odigra pokušani referendumski potez. A za njega pravilo taknuto-maknuto ne važi. Zato ne bi začudilo da ih opet sve na kraju matira ili pak bar izvuče pat poziciju.