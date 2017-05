Tema dana: Otkud pare za povećanje penzija?

Još juče su tvrdili da je osnov za povećanje penzija prodaja rudnika Ljubija, a danas da famoznih tri odsto mogu da namaknu u oktobru i bez rasprodaje porodičnog srebra.

Da li milione koji nedostaju vlast planira da prebaci iz kase IRB-a ili nekog drugog fonda za crne dane, iz resornog ministarstva ni danas nisu pojasnili. Prošle godine za isplatu penzija Vlada je iz budžeta morala da doda rekordnih 258 miliona maraka, 68 više nego 2015-te i tačno toliko je koštalo prebacivanje penzija na trezor.

Kako se u javnim finansijama po dostupnim brojkama ništa bitnije nije promijenilo, djeluje da vlast krije keca u rukavu.

“Iz kojih sredstava će biti povećanje penzija? Iz onih iz kojih se i do sada finansiralo kao što znate penzije se finansiraju iz doprinosa, a preuzeta je obaveza da se iz budžeta putem trezorskog načina isplate izvršava ta naša obaveza”, kaže Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

“Ukoliko dođe i kad dođe do povećanja penzija od 3 odsto to će biti nekih 35 do 37 miliona konvertibilnih maraka. Dodatnih izdvajanja imamo u prva četiri mjeseca ove godine su rasli prihodi prema zvaničnim podacima. Naravno naši rashodi su rasli brže u odnosu na prihode upravo imajući u vidu povećan broj penzionera”, ističe Mladen Milić, direktor Fonda PIO.

Iako je naplata doprinosa nešto veća, zbog prava na povoljnije penzionisanje koje je vlast široke ruke dijelila, uduplao se priliv novih penzionera. Koliko god postojala obaveza da se penzije usklade sa rastom plata, situaciju komplikuje sve veći broj korisnika kojih je trenutno 257 hiljada.

“Rezultat tog povećanog priliva rasta broja korisnika prava je izmjena Zakona o radu koja je omogućila majkama da za svako rođeno dijete imaju godinu dana računatog staža osiguranja i nešto povoljniji uslovi kada su u pitanju penzionisanje pripadnika Ministarstva unutrasnjih poslova”, kaže Milić.

Uskoro će i radnici Željeznica u penziju po povoljnijim uslovima jer im je Vlada pored stimulativnih otkaza uz otpremninu, obećala i prirodni odliv. Uz željezničare koje treba dodati na rashodovnu, sa prihodovne strane Fonda PIO treba polako oduzimati i sve one koji su emigrirali, a zbog kojih vlada panika na tržištu rada.

Pa kad se sabere sve ono što se oduzme, ekonomsitima je jasnno da ni minimalno povećanje penzija nije na zdravoj osnovi. Zato strahuju da će doći do već viđenog, lančanog pomjeranja i kašnjenja drugih budzetskih davanja.

“Obični penzioneri, mislim na ljude koji imaju penziju recimo do tristo maraka osjetiće to na svom čeku od nekih 9 maraka. Dakle za pojedince s jedne strane nije to neki iznos kojem će se pretjerano obradovati iako je svako povećanje dobro, ali sa aspekta javnih finansija to je očigledno što će biti jako veliki izazov i za ministarstvo finansija i za Fond PIO”, rekao je Goran Radivojac, ekonomista.

Tako bi na repu mogli ostati poljoprivrednici, mladi bračni parovi, korisnici tuđe njege i pomoći i nezaposleni kojima ministarstvo zaduzeno za povećanje penzija prestalo da redovno plaća zdravstveno osiguranja. Praktično su presuli iz šupljeg u prazno, pa je zarad Fonda PIO na gubitku Fond zdravstvenog osiguranja koji odnedavno knjižice ovjerava na lijepen oči, ili – u strahu od najavljenih protesta.