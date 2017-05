Tema dana: Koliko su nam djeca bezbjedna na društvenim mrežama?

Prati uputstva, ne govori nikome, pošalji fotografiju, okončaj život – precizne instrukcije nove igrice Plavi kit, navodno odgovorne za smrt više od 130 tinejdžera, koja se iz Rusije proširila na čitav svijet, po ko zna koji put otvorile su pitanje bezbjednosti djece i omladine na društvenim mrežama.



Tinejdžeri, u želji za priznanjem i svojim mjestom pod suncem, sa vršnjacima dijele sadržaje zbog kojih su često predmet osude i ismjevanja. Ništa manje često, zbog toga se osjećaju izolovano, beskorisno i depresivno. Tada postaju idealne mete za najrazličitije manipulacije kojima je teško ući u trag.

Svaki klik mišem, jasno je, nemoguće je pratiti. To, prvenstveno roditelje, ali i školstvo, posebno treba da zabrine.

“Djeca to koriste kao primarni vid zabave, a roditelji to vide kao primarni način da sebe malo oslobode od konstantnog nadzora nad tim šta oni rade. Tako da mislim da je to ključ. Dakle, roditelji, naravno ne možete vi njima oduzeti telefone ako ih svi oko njih koriste, ali na neki način, onda im time činite drugačiju medveđu uslugu. Ali, ono što je potrebno, jeste kontrolisati. Šta igraju, šta skidaju od video sadržaja, kakve spotove gledaju”, rekao je komunikolog Borislav Vukojević.

Globalni trendovi nisu zaobišli ni Republiku Srpsku. Šokantan podatak je da se broj krivičnih dijela vezanih za maloljetnike i društvene mreže za nepunih godinu dana udvostručio. Zato se i roditelji i škole sve češće obraćaju policiji, ne bi li intervenisala i djecu spasila tragičnih posljedica. Intervencija, doduše, nije isto što i prevencija. Zato roditelji, upamtite – bolje je spriječiti uzrok, nego liječiti posljedice.

“Akcenat je upravo da se ide sa savjetima konkretno ka djeci i učenicima, kako oni kao neko ko je maloljetan mogu da prepoznaju neke opasnosti na društvenim mrežama. Jako bitan segment u svemu tome za nas je sam roditelj. Kako on da prepozna da je njegovo dijete žrtva nasilja, šta da uradi u tom slučaju i uopšte, kako preventivno da djeluje. U smislu, kako imati nadzor na djetetom kada se radi o korišćenju društvenih mreža i prisustvu, da zadobiju povjerenje roditelja za pristup tim nalozima koje dijte, ako već ima fejsbuk ili neki drugi nalog koji ima na društvenim mrežama”, rekla je Mirna Miljanović iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

U posljednjih desetak godina, dijete, praktično prije nego što progovori i prohoda, počinje da komunicira na internetu. Do desete godine, mališani se na svjetskoj mreži snalaze daleko bolje od svojih roditelja. Iza ekrana, odrasli nemaju pojma šta se dešava i koliko, naizgled naivne prepiske i fotografije, omladini mogu da naude. A dokaz da mogu da budu fatalne, je najskoriji primjer dvanaestogodišnjakinje iz Bosne i Hercegovine, koja se prije nepunih mjesec dana zbog dječije ljubavi požalila vršnjacima na ju tjubu. Pošto su je danima izvrgavali ruglu, navodno, pokušala je sebi da oduzme život. Roditelji su, naravno, kasno saznali. Naravoučenije – nikada ne potcjenjujte informatičke sposobnosti svog djeteta.

“Tu je potrebno raditi, preko radionica, nekih neformalnih obrazovanja i grupa, da se roditeljima pokaže kako se može zloupotrijebiti tehnologija. Dakle, nisu samo aplikacije, kao što je recimo Plavi kit, Pokemon Go, nego i recimo, kakve reklame mladi gledaju”, rekao je komunikolog Borislav Vukojević.

Tamnija strana medalje je što se internet ne može ograničiti i što se odgovorni rijetko kažnjavaju. Dobra, što su djeca svoje vršnjake krenula da savjetuju i upozoravaju. Pošto u školama, iako se o tome dosta priča, ne dobijaju sve potrebne informacije, sve češće putem video snimaka prepričavaju svoja negativna iskustva.

Karike u lancu bi, definitivno, morale da rade kao sat. Od kuće, škole, države i društva – za tragičan epilog svi su podjednako krivi. A, ako kontrola, koja se svakako najviše preporučuje, može da sačuva nečiji život, pa čak i samopouzdanje, nijedan razlog protiv nije opravdan.