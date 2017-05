Tema dana: Koliko je prnjavorski sukob uzdrmao SDS?

Tema dana: Šta to piše u inicijativi za smjenu Vlade RS?

SDS-ovci se već danima bave sami sobom. Iako su, sasvim sigurno, imali mnogo materijala da se pozabave drugima, zaokupljeni su svojim problemima.

Ministar bezbjednosti, Dragan Mektić, dobro ih je uzdrmao. Napuštanjem prnjavorskog odbora uz obrazloženje da se bori protiv tajkunizacije stranke, otvorio je pitanje jedinstva SDS-a.

Iako su mnogi pokušali da smire tenzije, lider stranke nikako da progovori. A nije ni lako odgovoriti na pitanje šta se uopšte trenutno dešava u SDS-u.

“Kad čujem vaše pitanje, drago mi je što nisam predsjednik Srpske demokratske stranke, pa ne moram na sve da odgovaram”, kaže Mladen Bosić, funkcioner SDS-a.

Ta bi se Bosićeva izjava mogla protumačiti i kao da misli da bi Vukota Govedarica trebalo da kaže šta misli o sukobu u Prnjavoru i stavi tačku na tu priču. A upravo je lider partije priči i kumovao. Potvrđuje to i Nemanja Vasić. Savjetovao mu je da, kada se lomilo između Miladina Stanića i Dragana Mektića, izabere Stanića, ne predviđajući mogućnost bilo kakvog sukoba, jer bi se Mektić na kraju svakako našao u odboru. Predvidljivo ili ne, unutarstranačke turbulencije praktično samo nedjelju dana pošto su solidno utvrdili političku poziciju, SDS-u nisu nikako trebale.

“Činjenica je da sam ja razgovarao sa predsjednikom stranke, da čujem i njegovo mišljenje. I on mi je samo rekao da bi njemu lakše bilo obrazložiti zašto kooptira Mektića, zato što je lakše obrazložiti da kooptirate ministra i tako da je to samo čisto praktičnije i lakše. A ništa posebno, nikakvo navijanje nije bilo, osim što je u jednom momentu rekao ne mogu da shvatim šta im to znači da li će biti kooptiran ili izabran” navodi Nemanja Vasić, predsjednik Opštinskog odbora SDS-a Parnjavor.

Rijetki SDS-ovi funkcioneri usudili su da se oglase četiri dana pred vanrednu izbornu skupštinu u Bijeljini. Oni koji su progovorili i ne vide ništa čudno u okršajima sugrađana i stranačkih kolega. Sve je to, kako rekoše, dio bavljenja politikom. Razmirice ni na koji način, sigurni su, neće uticati na izbore. Uz posvađane članove, u to nije baš lako povjerovati.

“Ne može ovo uticati ništa na izbore u nedjelju, ni taj ni bilo koji drugi incident, ako ih je bilo i ako se desi ovaj koji dan do skupštine. Regionalni odbori su već pripremili liste za izbornu skupštinu. Većina regionalnih odbora je se opredijelila za potpredsjednike stranke, tj. za potpredsjednike regionalnih odbora, tako da ne očekujem bilo kakva iznenađenja na skupštini SDS-a. “,kaže Milovan Bjelica, član glavnog odbora SDS-a.

Pred Skupštinu u Bijeljini, dojučerašnji “dobri prijatelji” dokazali su da i nisu baš tako dobri. Pitanje je i ko će se tamo u nedjelju i pojaviti. Mladen Bosić zasigurno neće, jer ženi sina. A domaćin skupštine, Mićo Mićić, već nekoliko dana je u banji u Slatini. Ugostiće svoje stranačke kolege samo ako mu to dopuste ljekari. I tu situaciju svako tumači na svoj način. Sporečkanja stranačkih funkcionera i ne treba da čude. To im je, naročito kada su u igri i lokalni interesi, prirodno stanje. Da li je prirodno istovremeno i normalno sasvim druga priča.

“Rekla bih da SDS nije završio i zaokružio neke procese. Ti procesi se odnose, rekla bih, i na suočavanje sa prošlošću, sa ratnim dešavanjima, sa ulogom te stranke koju je ona imala. Bez toga, čini mi se, ne možete stvoriti jednu modernu političku pariju, i to je ono što se jasno vidi kao jedna vrsta prepreke. Drugi segment koji je takođe prepoznatljiv kod SDS-a je da u lokalnim sredinama imate pojedine vrlo moćne, snažne političke figure koje kontrolišu taj politički prostor” pojašnjava Tanja Topić,politički analitičar.

U očima mnogih posmatrača, svaka pobjeda koju je SDS proglasila u posljednje vrijeme, mogla bi lako da se pretvori u Pirovu, a svaki potez, zbog svađa i razmirica, mogao bi brzo da bude zaboravljen. Jedinstvo koje najveća opoziciona stranka propagira, sada se definitivno dovodi u pitanje. Na jedinstvu će, kako kažu, i dalje da insistiraju. Istina, nemaju mnogo vremena za konsolidaciju. Već u nedjelju imaju prvi test.