Tema dana: Koji je odnos snaga u Skupštini grada

Na fudbalskoj pijaci postoji jasno ograničeni prelazni rok. Od kraja sezone do kraja avgusta, možete da kupujete i prodajete igrače.



Možete se dodatno pojačati u januaru i to je to. Na političkoj pijaci – sezona transfera ne staje. Ali ima još sličnosti sa “bubamarom”. Kao u fudbalu, kada igrač koji je do juče ljubio grb kluba za koji je igrao pređe u omraženog rivala pod geslom “ovo je sve biznis”, tako i banjalučki političari – do juče su bili gorljivi opozicionari, ali privučeni sjajem vladajućih pozicija mijenjaju dres, tražeći da im se “oprosti ružna prošlost”.

Jer, sve je biznis. Tako je i sa vladajućom koalicijom koja i dalje funkcioniše, iako ni u njoj ne cvjetaju ruže. DNS ima i lijek za bolest prelijetanja.

“Treba da se poveća unutarstranački cenzus, on trenutno na lokalnim izborima za dobijanje mandata je 10 posto od ukupnog broja glasova koje dobija stranka. Moje lično mišljenje je da on treba da se poveća na nekih 30 posto. Pa ukoliko neki kandidat ostvari toliki broj glasova onda ima i puno pravo da nosi mandat sa sobom”, rekao je odbornik DNS-a u Skupštini grada Banjaluka Boran Bosančić.

“Vidim interesovanje ljudi koji su glasali za opoziciju, koji su aktivisti opozicije, koji žele da se priključe konkretnim stvarima na terenu, onome što mi radimo, i koji su u osnovi jako nezadovoljni stanjem opozicije u gradu Banjaluci. U osnovi,bezidejnošću i neorganizovanošću, i nenuđenjem alternative. Za svaku vlast je veoma dobro kad ima dobru alternativu, i mislim da je to u ovom momentu problem pozicije, a ne opozicije u gradu Banjaluci”, rekao je gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

A sve je počelo sa pozicijom. Milenko Jaćimović, koji je ušao u Gradsku skupštinu na listi Ujedinjene Srpske, je već nakon izbora napustio stranku, a bar za sada, posljednji preletač je Stojan Vukajlović, koji je napravio puni krug, od vladajućeg DNS-a, preko kratkog flerta sa opozicijom u “Slobodi”, pa opet do vlasti, ovaj put u najbrojnijem, SNSD-ovom jatu.

Nekad najglasniji opozicionari Zoran Talić i Vladimir Mirošljević prelaskom na poziciju su se stišali. Čak i nekada moćni SDS je pojavom “narodnjaka” Ognjena Tadića, spao na jednog jedinog poslanika. Poređenja radi, toliko ih i “Ostali” imaju u gradskom parlamentu. NDP je nakon izbora sa četiri odbornika bio najjača opoziciona partija. To su i dalje, ali je “spala knjiga na dva slova”. Jedan od dvoje odbornika Čavićeve partije ima i fudbalsku analogiju.

“Ne bih Naprijedov dres tako lako zamijenio BSK-ovim kako oni mijenjaju stranačke dresove. To meni nije u karakteru ni u kodu genetskom, i nema šanse. 2.45-3.09 Meni se u principu ne sviđaju ta tzv. preletanja, pogotovo zato što se dešavaju u pravcu iz opozicije u poziciju. Da bar zamijene stranku, pa kažu izašao sam iz NDP-a otišao sam u SDS, ali ovako, da svi zbog neke stolice idu u vlast, prodaju obraz, to uopšte ne prihvatam kao normalno”, rekao je odbornik NDP-a u Skupštini grada Banjaluka Saša Lazić.

Prošlog oktobra, nakon izbora je u Gradskoj skupštini bilo sedam stranaka plus jedan manjinac. Sada imamo još tri, što pokreta, što odbornička kluba, a većina je sa 20 odbornika narasla na 22.

Prva godina vladavine gradskog parlamenta je tako završila sa 11 preletača – od kojih je jedan to uradio dva puta. Ako se nastavi ovim tempom, do 2020. i novih lokalnih izbora ni političari se neće sjećati ko je bio u kojem taboru, a kamoli glasači.Pa tako ima mjesta anegdoti koja ovih dana kruži Banjalukom i – kažu da ima odbornika koji ujutro kad ustanu moraju dobro da se zamisle u kojoj su stranci osvanuli.