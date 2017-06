Tema dana: Ko je najplaćeniji u institucijama BiH?

Radnik sa prosječnom platom u BiH treba da radi mimum pola godine, kako bi dostigao jednu mjesečnu platu u bh. institucijama.

Penzioner ne može dostići astronomske mjesečne iznose čak ni kada bi ostavljao skromnu penziju više od godinu i po. Možda je samo ovoliko dovoljno reći na sve ono o čemu se pričalo ovih dana, ali vrtoglavim brojkama, pridružio se još jedan podatak. Osim brojnih privilegija, zaposleni u BH institucijama, odlukom Savjeta ministara, i ove godine imaju pravo i na regres.

Na jednoj od poslednjih sjednica, odlučeno je da zaposleni u bh. institucijama, i u 2018. godini, imaju pravo na 300 maraka regresa. To je samo kap u moru onoga što im, po zakonu, pripada. Doduše, minorna je to suma ako se zna da je pojedinim parlamentarcima, samo za pola godine, isplaćeno i do 32 hiljada maraka. I ne čudi da se građanima, od tolikih primanja, vrti u glavi. Posebno ako se zna i to da su bh. parlamentarci daleko iznad evropskog prosjeka u smislu koliko rade a koliko su plaćeni.

“U Parlamentu imamo situaciju da su se oni pretvorili u podizače ruke, koji djeluju samo po direktivi stranačkih šefova, da jako mali broj zakona usvajaju, jako mali broj inicijativa uopšte. Zbog toga su onda, te naknade trn u oku grđanima pogotovo što su i sami građani u veoma lošoj situaciji”, kaže Ivana Korajlić iz Transparensija.

Na listi najplaćenijih odmah nakon predsjednika Ustavnog suda, nalazi se Amra Jašaraević, zamjenica direktora Sekretarijata visokog sudskog i tužilačkog savjeta koja se tu našla zahvaljujući isplaćenoj otpremnini od 35 hiljada maraka. Najplaćeniji iz Republike Srpske u BH Parlamentu su SDS-ov Ognjen Tadić a slijede ga SNSD-ovci Lazar Prodanović, Nebojša Radmanović i Milica Marković. Svi oni su, u prva četiri mjeseca, zaradili oko 30 hiljada maraka, baš kao i delegati i poslanici HDZ-a Bariša Čolak, ali i Safet Softić iz SDA. Na listi pedeset najplaćenijih su članovi Centralne izborne komisije, kao i glavni bh. revizor. Niko sa liste nema mjesečna primanja manja od pet hiljada maraka. Zato i ne čudi da građani, često, upiru prst u one koji basnoslovno zarađuju u državnim institucijama pitajući se kako bi se oni snašli sa prosječnom platom od 800 maraka mjesečno ili penzijom od 180, čak i nižom. Većini je to svakodnevica a o tome da imaju od pet do sedam hiljada maraka mjesečno u novčaniku, mogu samo da maštaju.

Mnogi jedva čekaju da se oni koji odlučuju o platama parlamentaraca pozabave tolikim primanjima. Ali, ako sada stvari stoje, načekaće se. Godinama se čeka na taj potez a oni koji uživaju u hiljadama maraka i pride privilegijama, teško će se odlučiti da daju glas da se to sve i ukine. Kad se, s vremena na vrijeme, i ”zakuva” po tom pitanju, interes za astronomske cifre splasne za nekoliko dana pa se i nadležni ućute do sledećeg talasanja. Iako su, uglavnom, na spisku najplaćenijih, u svakoj prilici trude se da pokažu skromnost.

“Ja bih radio volonterski”, rekao je Dario Karamtaić, delegat u Domu naroda BiH.

“Pa mi smo pokušavali u nekoliko navrata ali nije bilo podrške, prosto je nevjerovatno da se na sve privilegije još koriste i službeni automobili”, rekla je Dušanka Majkić – poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine.

A malo ko bi se odrekao vozača i udobne vožnje u skupom automobilu, za koju ne treba izdvojiti ni marku za gorivo. Da ne griješimo dušu, u bh. parlamentu našlo se nekoliko prijedloga o platama i naknadama u institucijama. Međutim, ni aktuleni saziv nije pokazo ništa jaču volju od prethodnog kada su u pitanju novčanici pa je to, mož,da i jedina stvar u Sarajevu oko koje su svi saglasni.

Ako bismo nakon Parlamenta, potražili drugo mjesto gdje se pominju vrtoglavi iznosi, onda ovu lokaciju sigurno ne bismo mogli zaobići. Članovi Predsjedništva su se takođe našli na listi najplaćenijih funkcionera, dok im u komšiluku sjedi prvorangirani predsjednik Ustavnog suda BiH. U blizini su i dva ministrastva Savjeta ministra, pa bi i najbolji matematičari sigurno ovdje imali mnogo posla. A bez obzira koliko posla uradili u BH institucjama, za platu ne treba da brinu jer, kakva god matematika građana bila, njihova je očigledno uvijek dobra.