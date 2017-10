Tema dana: Kakvu nam to pravosudnu nezavisnost promoviše OHR?

Kako za tren oka od “Uzmite stvar u svoje ruke i od BiH napravite pravnu državu”, do “sram vas bilo što stvar uzimate u svoje ruke”, znaju samo oni iz međunarodne zajednice.

Kad su sudove RS očistili od srpskih sudija i tužilaca sa repovima ratne prošlosti, nikom ništa. Kad iz Banjaluke stigne zahtjev da se preispitaju i ostali, a prijedlog nekim čudom dobije zeleno svjetlo, kuku lele, eto kraja pravnoj državi. Pa ako u pravnoj državi nema dvostrukih aršina, čemu sva halabuka oko najnovije odluke VSTS-a? Zabrinuti smo, kažu oni iz OHR-a, jer je politika umiješala prste u pravosuđe, a kada je još 2000. godine, pod palicom Pedija Ešdauna u pravosuđe ušla sve do lakta, nikom ništa. Pa, dame i gospodo, predstavnici međunarodne zajednice, šta je nama ovdje, uopšte, činiti?

“Stranci plasiraju, stranke koje se plaše toga, plasiraju te priče strancima i međunarodnim organizacijama i ambasadama i žele da nametnu svoj stav i svoju priču strancima, tako što žele da prebace odgovornost na Srbe, kako su Srbi loši momci, a oni dobri, a mi ovdje želimo da se utvrdi ratna prošlost svih sudija, i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka i ostalih” ,rekao je pravnik Milan Petković.

Odjednom je i sasvim legitimno glasanje u tom istom Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, upitno. Da apsurd bude veći, oni koji zagovaraju nezavisno pravosuđe, traže uvid u to ko je kako glasao. Da li zato što je usvajanje prijedloga iz RS neprihvatljivo, ili prosto zato što niko nije očekivao da prijedlog iz RS uopšte bude usvojen? Ako se kome i omaklo, a ne bi trebalo da jeste, s obzirom da je VSTS zamišljen kao nezavistan i objektivan stabilizator pravosuđa u BIH, da li se slučajno omaklo baš kada je interes RS u pitanju? Ako su njihove odluke upitne, kao što, ako je suditi po ekspresnoj reakciji OHR-a, jesu, čemu taj savjet, uopšte služi? Pa na kraju krajeva, ako odluka i jeste sporna, kao što, na krilima OHR-a tvrde bošnjačke partije, kako Visokom sudskom i tužilačkom savjetu vjerovati ubuduće?

“Zar je moguće da u pravosudnim institucijama imamo danas sudija koji imaju nečistu ratnu prošlost, ali moram odmah postaviti pitanje ko je odgovoran za to? Pa naravno, VSTS, on ih je birao, on ih je provjeravao, on je donosio odluke, i odjednom oni su ti koji bi tražili zaštitu od samih sebe, zaista nedopustivo”, kaže pravni ekspert Krstan Simić.

Iz svih prethodnih iskustava sa šamarima iz međunarodne zajednice, teško je vjerovati da će se iz istrage Visoskog sudskog i tužilačkog savjeta nešto i izroditi, ali kamen se, ipak, zakotrljao. Osim pitanja jesmo li mogli i trebali i ranije da ga zakotrljamo, i OHR-u se može uputiti još jedno – ako već jesu vrhovni tumač svega i svačega, da li je njihova reakcija mogla da bude pametnija i umjerenija? Umjesto “provjerite, ali pripazite”, dobili smo samo ljutito “ne”. Ako nam je demokratija zaista neophodna, kao što se priča po seminarima, u diplomatskim posjetama i na konferencijama, zašto nam niko ne da da se, barem na kratko, sami poigramo demokratije. Ili je to slučaj samo u teoriji, a u praksi je lakše udariti po ušima, uz staro- dobro “Sram vas bilo”.