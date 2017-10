Tema dana: Kako i zašto do vanrednih izbora?

Od Glodara do Dionisa: Jedanaest odbornika u sukobu interesa

Tema dana: Kakve nas sjednice čekaju do izbora?

Pištaljke Saveza za promjene u velikoj i vladajuće solo sjednice u maloj sali iznjedrile su novi sukob – i odluku lidera najjače opozicione stranke da po oprobanom receptu zatraži raspisivanje vanrednih izbora.

Nakon nemilih scena u parlamentu SDS je vlastima bacio novu tema za razmišljanje, ali je već u startu bilo jasno da će prijedlog biti odbačen. Ali Govedarica je realno bar na jedan dan, uspio da nametne temu koja je postala prva vijest. Na Dodikovo “e baš neću” opoziciji preostaje ili da nastavi sa blokadom velike sale ili da gura priču o raspuštanju još nekoliko dana, pa šta bude. A po svemu sudeći neće biti ništa.

“Da li će se to desiti u ovom trenutku teško je reći s obzirom na sve ono što se dešavalo prethodnih godina teško da će bilo šta od toga biti. Dakle, imaćemo na sceni najvjerovatniji scenario do narednih izbora 2018. ovakvu situaciju”, rekao je Dragan Maksimović, novinar.

“Ovakva scena će trajati, ali je ona uzaludna. To je vrtikolo, vrti se sve u krug. Mislim da je to sramota za narod, a ti gafovi zviždanje pa otezanje, mala, velika sala to je kao dječija igra”, smatra Neđo Đević, novinar.

Prijedlog Vukote Govedarice ipak nije imao previše odjeka, pa čak ni podrške kod ostatka Saveza za promjene. Ovo inače nije prvi zahtjev opozicije za vanredne izbore posljednji put, isto su tražili prošle godine i to zbog poskupljenja struje. Tada je Dodik rekao: Može ako napustite Sarajevo i ako se izbori raspišu na bh. nivou.

“To je na nivou BiH ustavna kategorija i nema šanse da se na taj način riješi. Dakle, izbori su mogući ukoliko se dese samo na nivou RS, a u ovoj konstalaciji odnosa, u ovoj konstalaciji snaga to SNSD-u ne odgovara i oni mogu da rade na ovaj način sve do izbora 2018. godine”, navodi Dragan Maksimović.

Vanredni izboru u Srpskoj realno su mogući, a ne bi bili održani ni prvi put, iako realno narod nije navikao na takav scenario. U Srpskoj se povremeno, bez problema, sprovode vanredni izbori po opštinama, a prvi vanredni parlamentarni izbori održani su kada je Biljana Plavšić raspustila parlament 97.godine. Drugi su bili 2007. godine i to vanredni predsjednički, nakon smrti Milana Jelića. Ali ipak, danas su neka druga vremena.

“Prosto mi se čini da Dodik od opozicije nekad pravi, ne da kažem malu djecu, jer pogledajte u lokalnim skupštinama, raspisuju se lokalni izbori bez ikakvih problema prođu, ko izgubi izgubi, nema ljutnje. Ovdje čovjek naprosto stane na pijedastal, na čardak, smije se svima, i narodu i opoziciji”, kaže Neđo Đević.

Ako se uzmu u ubzir posljednja istraživanja IPSOS-a, gdje sam SNSD posebno dobro stoji kod birača najmanje bi sa vanrednim izborima rizikovao baš Dodik. Sa druge strane, ako se uzme u obzir da bi u slučaju raspisivanja izbora novu vlast građani izabrali najranije u decembru ona realno ne bi imala doboljno vremena ni da se pošteno okupi u skupštini jer parlamentarni izbori, oni redovni, samo što nisu.