Tema dana: Kako do otvorenijeg i korisnijeg odnosa Vlada-mediji?

Tema dana: Kakvu nam to pravosudnu nezavisnost promoviše OHR?

Šta to Vlada radi,a da ne znamo? A trebalo bi da znamo. Ako je suditi prema prilično otvorenom stavu premijerke Republike Srpske, u emisiji ATV-a, Jedan na jedan, u šturoj komunikacije njenog kabineta i medija, svima nam je ponešto promaklo.

Da li to znači da je došlo vrijeme da Vlada, zaista, otvori vrata i da li će Željka Cvijanović, svojim ministrima, njihovim pomoćnicima i službama koje su u našim glavama uvijek mnogobrojne, narediti da prema javnosti mijenjaju strategiju?

“Nezadovoljna sam time što mi nismo često znali da prezentujemo određene stvari. Razumijem i vas u jednu ruku, jer vi ne možete proizvesti događaj, ako smo ga mi proizveli, ali ga ne znamo vama pokazati. Dakle, ja razumijem da je to dvostruka odgovornost. Mi smo često zatrpani nekim dnevnim poslovima i ne razumijemo ulogu medija. Ja mislim da mi inače u društvu ne razumijemo dovoljno važnost medija. Ali druga dimenzija je to što moramo svi početi otvorenije da pričamo o određenim stvarima, ali isto tako da promovišemo uspješne, dobre ljude i pojave koje imamo u RS jer oni to zaslužuju”, izjavila je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Kroz Scile i Haribde komunikacije sa vladajućima, često potonu i najiskusniji medijski moreplovci. Portparoli, stručnjaci za odnose sa javnošću, i sami ministri mogli bi da se ugledaju na banjalučku gradsku upravu, koja je, i pored toga što je kritkujemo, uglavnom otvorena za saradnju. Ipak, ako je priznati grešku pola posla, onda nismo ni na početku. jer, neki od ministara koji su danas imali vremena za medije, vjeruju da su i dosad bili ko lutke.

“Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva njeguje odnos sa medijima koji je zasnovan na principima otvorenosti i potpune spremnosti na saradnju. Ministarstvo je dosta veliko, ima šest resora, šest pomoćnika, i sigurno da u svakom trenutku, za svako pitanje, za svaku temu ne može biti samo dostupan, niti je neophodan ministar, tu su pomoćnici, tu su njihovi saradnici”, rekao je Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva RS.

Simptomatično ili ne, trojica ministara od kojih je ATV pokušala da sazna kako komuniciraju s medijima, danas za medije nisu bili raspoloženi. U svakom slučaju, novinari koji ih svaki dan prate, vjeruju da, u interesu naroda, ta čuvena transparentnost mora da bude transparentnija. Ali i da javnost mora da bude upornija.

“Tu imate dvije strane. Jedna strana je Vlada i njeni organi, druga strana su novinari i njihova udruženja. Ne možemo ni mi novinari tražiti sve od Vlade. Neke stvari možemo i mi kroz naša udruženja, naše organizacije tražiti od Vlade da govori drugačije. Nije na nama da mi sada govorimo Vladi kako će se organizovati. Mi treba da radimo svoj posao i da se kroz naša udruženja borimo da dobijemo što više informacija”, navodi Dejan Šajinović, novinar “Nezavisnih novina”.

I, eto nam svima izazova da famoznu riječ – transparentnost, koju traže mediji, stranci, nevladin sektor, opozicija od vlasti, entiteti od države i obrnuto, vratimo iz mrtvih. Možda bismo tada više znali o projektu zapošljavanja kroz stimulisanje poslodavaca, zbog kojeg je premijerka iskritikovala medije.

Ako tako iskritikuje i one na Trgu Republike, možda ćemo, makar malo, pročistiti medijski prostor i s narodom progovoriti i o onome od čega se živi.