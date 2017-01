Tema dana: Kako je Ustavni sud Srpske iznenadio Vladu?

Tri dana pred Novu godinu Vladi je iz Ustavnog suda Srpske stigao neočekivan novogodišnji paketić. A u njemu odluka sudija u kojoj piše da je Vlada kršila i ustav i zakone. Neustavnim su proglasili nekoliko vladinih dokumenata i uredbi a pred kraj godine čak su srušili i dva zakona sve uz konstataciju da je, iako predstavlja izvršnu, Vlada počela da preuzima ulogu zakonodavne vlasti. Zbog toga je na Ustavnom sudu pao i Zakon o izvršnom postupku.

Svi oni koji su na sudu dobili Republiku Srpsku, ili neku opštinu ili grad – do sada nisu mogli da naplate novac ako je iznos bio veći od novca koji je u budžetu predviđen za te namjene. Zbog toga što je Vlada napisala zakon kojim praktično ograničava sudsku vlast – mnogi građani na naplatu čekaju po nekoliko godina.

830 maraka naknade za rođenje djeteta Bojana Malešević kao profesor biologije čeka dvije godine. Pomoć je prvo potražila u Agenciji za mirno rješavanje sporova. Tamo su Ministarstvu prosvjete dali rok za isplatu od šest mjeseci. Posto ni tada nije bilo isplate, Bojana je tužila Vladu Srpske i na sudu je dobila spor. Zbog sporne stavke u zakonu to joj nije puno pomoglo.

“Borba je trajala negdje oko sedam, osam mjeseci. Međutim evo i nakon toga, poslije te presude konačne novac se ne isplaćuje. Ima ljudi koji čekaju i duže. Imam kolegicu sa posla koja čeka dvije i po i tri godine, za istu tu naknadu za rođenje djeteta. Zašto je to tako, kažem – ne znam. Ne znam ni koliko će da čekamo jer uopšte nema ni nagovještaja nekakvog da bi se to moglo isplatiti. Jedini razlog koji oni navode u Ministarstvu je da u budžetu, odnosno trezoru, nema novca”, kazala je Bojana Malešević, profesor biologije.

To što je Vlada ozakonila to da djeca novac za sopstveno rođenje dobiju tek kada napune dvije ili tri godine – a možda ni tada – nije jedini problem. Uz prosvjetare, istu muku muče i na stotine radnika MUP-a. To tvrdi banjalučki advokat Željko Bubić koji na Ustavnom sudu oborio sporni zakon.

“Možete zamisliti kakvu poruku šaljete građanima u takvoj situaciji kada su sudske odluke neprovodive, odnosno neizvršive iz razloga što na određenoj poziciji tobože nema određenih finansijskih sredstava”, rekao je Željko Bubić, advokat iz Banjaluke.

To praktično znači da su, u stavkama u budžetu za te namjene, do sada mogli upisati i simboličnu jednu marku i zakon bi ih štitio do u nedogled. To što država piše zakone i odredbe kojim ne poštuje državu nije novost. Novo je to, ali i poprilično iznenađujuće što se Ustavni sud u jednom danu usprotivio vladinom otvorenom kršenju ustava i zakona. Dio stručne javnosti vjeruje da su ustavne sudije zagrebale samo po površini.

“To je prvi korak, veliki korak i zato kažem, nadam se da će Ustavni sud početi obavljati svoju funkciju u korist vladavine zakona i građana Republike Srpske. Na kraju krajeva to mu je dužnost i sudije su za to jako dobro plaćene. Moraju nastaviti taj rad, jer bez vladavine zakona na ovim prostorima nemamo šansu da, bez obzira koliko pričali o nacionalizmu, vojsci, svemu i svačemu – vladavina zakona je temelj svakog ozbiljnog društva”, naglasio je Krstan Simić, pravni ekspert.

Ustavne sudije su ispravljale greške i u Ministarstvu za boračka pitanja jer se Vlada ogriješila i o porodice poginulih. Spornom vladinom uredbom propisano je da se članovima porodice poginulog borca smatraju lica koja koriste porodičnu invalidninu, i da zahtjev za stambeno zbrinjavanje može podnijeti i član porodice koji je ne koristi. I dok sudije tvrde da je Vlada prekoračila ustavna ovlašćenja i u ovom slučaju preuzela zakonodavnu vlast, ministar kaže da na popravnom – u uredbi neće mijenjati suštinu, već samo nekoliko riječi.

“Ne, ne, ne. Mislim na Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite kada je u pitanju Uredba o stambenom zbrinjavanju to u suštini ne mijenja stvari. To je jednostavno… to je neka tehnička, da kažem, greška u smislu formulacije ali suština ostaje tako da nema nekih problema. [Je li samo oko te uredbe bio problem što se Ustavnog suda tiče?] Samo oko te uredbe. Nešto oko riječi dvije šta je bilo, ali suština se ne mijenja, budite sigurni. Znači, sve je urađeno onako po toj uredbi. Bitno je da je to u suštinskom smislu ostalo isto”, izjavio je Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi RS.

“Ima jedan nonsens u ozbiljnim državama da ministar koji predloži zakon, a nakon toga Ustavni sud ga proglasi neustavnim – obavezno podnosi ostavku”, istakao je Simić.

Narovoučenije glasi: Vlada bi ubuduće morala dobro da pazi šta piše i da važe svaku napisanu riječ. To što je, sudeći po uočenim greškama, očigledno da su mnoge stvari namještene pod parolom “Šta da se radi, nemamo novca” – nije nikakvo opravdanje. Bez obzira što su sporne zakone izglasali i ozakonili poslanici – ustavne sudije, bar do sada, nisu padale na krucijalnim pitanjima i, naročito ako je suditi po novogodišnjem paketiću koji su poslali na adresu Vlade, nisu dozvolili rušenje institucije u kojoj rade.