Tema dana: Kako će Savez za promjene do zajedničkih kandidata?

U foto-finiš godine, Savez za promjene ušao je s uslovljavajućim tonom. Poziv, tačnije upozorenje Dragana Čavića koalicionim partnerima da se što prije izjasne o zajedničkim kandidatima, lideri PDP-a i SDS-a, bar kako rekoše, nisu doživjeli kao ultimatum.

Nisu ni rečenicu da bi, ako se ne dogovore, NDP mogao da pronađe partnera u nekoj drugoj političkoj partiji. Činjenica je da su gromoglasni aplauz Marku Paviću na skorašnjoj skupštini te stranke, mnogi doživjeli kao moguću promjenu klime, i jasnu poruku šta može da se desi ako dojučerašnji prijatelj izda. Poruka je, ipak, po svemu sudeći primljena. Vukota Govedarica i Branislav Borenović požurili su da kažu kako u Savezu za promjene nema problema, i kako će, vrlo brzo, iznjedriti zajedničke kandidate. Vjerovatno svjesni da im je to najizglednija opcija da pokušaju da pobjede aktuelnu vlast.

“Kako bi ostvarili povoljan politički, i izborni rezultat, jako je bitno da ova koalicija ne dozvoli sebi da unutarstranačke i međustranačke razmirice dovedu do njenog kolapsa. S druge strane, potrebno je da ozbilno pristupe ovoj izbornoj kampanji, da odrede ciljne grupe upravo onih birača koji su neopredjeljeni u ovom trenutku, i da pokušaju prilagođavanje svojih programa kao i prilagođavanje svog stila političkog ponašanja da na neki način dobiju njihov legitimitet i da na taj način zabilježe zapažen i ozbiljan izborni rezultat”, rekao je politikolog Vlade Simović.

Dugo najavljivana zajednička platforma, koja bi trebalo da sumira budući pravac opozicionog djelovanja, barem zvanično, nije ugledala svjetlost dana. Ljetos su PDP i NDP načelno dogovorili da će ponuditi zajedničkog kandidata za jednu od dvije najvažnije funkcije, i da će to biti Mladen Ivanić. Tada se činilo da se sa SDS-om i nisu pretjerano konsultovali, a ništa čistija slika nije ni danas. Najveća opoziciona stranka svoj stav će, bar kako su zvanično poručili, imati uskoro. Po svemu sudeći, tek kada se duboko zagazi u izbornu godinu. Nije tajna da su, poslije posljednjih lokalnih izbora, za loš rezultat svi najviše krivili upravo SDS, i da, od tada, Savez za promjene izgleda kao pomalo raštimovani orkestar.

“Pokušaj njihovi sada pred izbore – potencijalni, izvjesni koalicioni partneri, se čini sasvim logično s obzirom da je do izbora ostalo deset mjeseci. To nije ništa čudno ni novo. Jedino, stvar je u tome što su do sada već trebali biti možda malo i konkretniji sa kandidatima, s time da li će izlaziti na jednoj, ili će biti nekoliko lista, to sad još uvijek ne znamo, a to je ono što smo konkretnije trebali da znamo”, smatra politikolog Stefan Vukojević.

Ne znamo, jer vjerovatno ni oni još nisu sigurni. A, iako se čini da je deset mjeseci mnogo, to je, posebno za opoziciju, tijesan rok. Ako im je za utjehu, ni u vladajućoj koaliciji ne cvjetaju ruže, bar kada je u pitanju pozicija DNS-a, koji odavno tvrdi pazar. U svakom slučaju, sa kandidatskom listom i zajedničkom strategijom Savez za promjene bi trebalo što prije da izađe, jer ih, čak ni za istim stolom, odavno nije bilo.