Tema dana: Kako će koalicija preživjeti prodaju Ljubije?

Još juče su se kleli na vječnu koalicionu ljubav, a danas su ponovo na suprotnim stranama. Saga oko prodaje državnog kapitala u Rudniku željezne rude “Ljubija” dobila je neočekivan obrt, jer je Vlada odlučila da rudnik proda Izraelcima i to preglasavanjem ministara iz DNS-a.

Neđo Trninić jedini je DNS-ovac koji je juče došao na jednu od najvažnijih sjednica Vlade, ali nije uspio da zaustavi spornu odluku koja je ponovo stavila na ispit skupštinsku većinu. Tako ćemo već na narednom zasjedanju ponovo gledati istu predstavu o prodaji prijedorskih rudišta u kojoj je DNS već jednom pobijedio i uspio sve da zaustavi.

Predsjednica Vlade uvjerava da kolaicija nije ugrožena, a lider Socijalista ne otkriva da li su on i Milorad Dodik uspjeli da okupe većinu, koja bi i bez glasova stranke Marka Pavića podržala privatizaciju rudnika iz njegovog rodnog kraja.

“Pa dobro ako je DNS protiv šta možemo. DNS ima svoj stav. Ako će ostati pri tom stavu mi ćemo dati mogućnost i drugim poslanicima da se izjasne. Svi oni mogu glasati “za”, mogu glasati “protiv””, kaže Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva RS.

“Prodaja akcija u Rudniku željezne rude “Ljubija” ne može da ugrozi funkcionisanje koalicije niti treba da ugrozi. Ja moram da objasnim poziciju Vlade, mi smo preko resornog ministrastva nekoliko puta obnavljali postupak i mislim da smo sada došli do onih ponuda koje zaslužuju našu pažnju”, pojašnjava Željka Cvijanović predsjednik Vlade RS.

Tako je otvorena nova sezona na politićkoj sceni u kojoj sve opcije okupljanja skupštinske većine dolaze u obzir. SNSD i Socijalisti mogu da računaju na 2 od 4 glasa iz Stevandićevog kluba pa im uz glasove Ilije Stevančevića, Zlatka Maksimovića i Vojina Mitrovića koji se, odnedavno, ponovo kolebaju na koju će stranu, nedostaju još tri.

Kao kec iz rukava jednom se pojavila i Ivana Lovrić iz Domovine, koja je svojim glasom svojevremeno spasila prijedlog budžeta. U toj koaliciji danas kažu da odluku još nisu donijeli, ali da će ovaj put glasati jedinstveno.

“Pa mi smo uvijek za dogovor, ali ako to ide na štetu, ako sagledamo da to ide na štetu radnika i da ide na štetu zajednice, mi nećemo podržati takva rješenja. Mi u klubu koalicije “Domovina” ćemo glasati jedinstveno i svi ćemo glasati na isti način”, rekao je Mihnet Okić, šef Kluba poslanika koalicije “Domovina”.

Dok se nezavisni poslanici kolebaju, u DNS-u vlada konfuzija. Predsjednik Parlamenta pred novinare je izašao vjerujući da koalicija nije uzdrmana i da Vlada odluku o prodaji Ljubije nije ni poslala u Narodnu skupštinu.

“Nije bilo na skupštini sad smo kolegijum završili. Ja se izvinjavam. Ima, ima, izvinjavam se zaista. Ima. Ja ne mogu da kažem kakav je stav DNS-a. Znam da pošto je naš predsjednik iz mjesta odakle se vrši prodaja toga, da je, do sada je imao stav da to nije dobro da se uradi na na taj način”, kaže Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS.

Dok DNS ne odluči šta je interes stranke, interes države ponovo je u drugom planu. Izraelci planiraju da naplate sve ono što Vlada do sada nije uspjela, a to su otkrili u jednoj od ranijih ponuda.

Zbog transfernih cijena po kojima Mital prodaje rudu svojoj željezari u Zenici, sračunali su da se za 12 godina nakupilo 700 miliona maraka skrivenih prihoda. Od toga 70 pripada državi za porez dok bi 630 miliona moralo da se vrati u zajedničćko preduzeće, a 315 pripada Rudniku željezne rude kojeg Srpska prodaje za 92 miliona.

Izraelci planiraju da na osnovu nezavisne revizije predlože plan povrata tih sredstava, a ministar industije uvjeren je da neće uspjeti. Podsjeća da država ne može da podijeli ni 60 miliona prikazane dobiti.

“Mital je u nekim pregovorima koje je imao sa vladom bio spreman da određeni dio dobiti usmjeri ka akcionarima, ali to su bila sredstva koja su realno mala sredstva. Radi se o samo nekoliko miliona. Naravno da će novi akcionari poslije toga otvoriti i to pitanje vidjeti da li će se oni tada moći dogovarati o raspodjeli te dobiti. Ako to nije uspjelo da se završi do sada teško da će moći i poslije toga”, kaže ministar Đokić.

Ako izraelski investitor ipak uspije da naplati ono što Vlada nije u proteklih 12 godina, mogao bi već u startu da vrati uloženo. Dobije li podršku skupštine Evgenij Zotov trebalo bi da sjedne u vladinu stolicu i u buduće sa Mitalom na pola dijeli dobit zajedničkog preduzeća.

Kad već nije znala da gazduje i dijeli milione, država će pokušati da u budućnosti uspješnije naplaćuje porez i koncesionu naknadu. Sve naravno uz uslov da ponuda Izraelaca uspije da zadovolji interese ove ili neke nove skupštinske većine.