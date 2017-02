Tema dana: Kada će školarci znati kakve ih upisne kvote čekaju?

Možda će baš ove godine biti stavljena tapija na upis ekonomista ili frizera ili baš ove akademske godine brucoši više neće imati priliku da studiraju novinarstvo na najbližem fakultetu.

Nakon sastanka rektora oba univerziteta i priče o ozbiljnoj reorganizaciji upisnih kvota, i đaci i roditelji strahuju da će sve događati u posljednji čas. Na fakultetima priznaju da se o tome moglo i mnogo ranije, ali i da rezova mora biti.

“Što se tiče nekih profila imamo već previše odškolovanog kadra. Tu ćemo upisivati manje ili nećemo uopšte upisivati, a upisivaćemo one fakultete, odnosno one studijske programe, za kojima postoji potreba na tržištu rada. To su dva koncepta. Ovaj prvi koncept je malo lagodniji i izaziva manje problema i najčešće se za njega odlučuju ovdje kod nas”, kazao je Darko Knežević, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Na papiru, zasad, na raspolaganju srednjoškolci u 92 srednje škole imaju 122 zanimanja. Brucoši mogu da biraju između dva javna univerziteta, sedam privatnih i 581-og studijskog programa. U Ministarstvu prosvjete tvrde da prikupljaju podatke sa svih strana, slušajući želje i potrebe tržišta rada, đaka, roditelja, fakulteta. Rezove ni oni ne spore, ali nema odgovora koliko će im vremena trebati da sve saberu i oduzmu.

“I neće se upisivati sigurno ta zanimanja. Recimo u nekim sredinama moraće doći do smanjenja upisane kvote za ekonomske tehničare iako je tvrdnja iz tih sredina da oni nemaju uslove baš za ništa drugo nego samo za to. Ja mislim da ipak ima uslova, samo se treba malo potruditi”, rekao je Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture RS.

“Mi smo sad razgovarali i dobili saglasnost ministra za studijske programe. Kada se raspiše konkurs koji u prvom upisnom roku ne ostvari određen broj upisanih studenata, recimo ako je to ispod pet ili neka druga cifra koju dogovorimo, da nema upisa ni u drugom nego da se studenti preusmjere u neki drugi profil”, kazao je Radoslav Grujić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Osim rezova, biće, kažu i novih profila, i u srednjim školama i na fakultetima. Za nekoliko dana na banjalučkom Univerzitetu osvanuće novi Fakultet – bezbjednosnih nauka. Na njemu će studije moći da nastave dosadašnji studenti Visoke škole unutrašnjih poslova, a biće i master i doktorskih studija. Da bi i tu trebalo praviti rezove, svjedoči podatak da 649 ljudi sa zvanjem mastera trenutno sjedi na birou, a društvo im pravi i sedam doktora nauka. U RS na Zavodu za zapošljavanje ukupno čami 13 hiljada diplomaca. Zato o upisnoj politici brojke govore više od riječi.