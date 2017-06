Tema dana: Ima li opozicija, zaista, plan “B”?

Jedni su kao nešto pokušali da sruše ove druge, a ovi im kao nisu dali- tako otprilike glasi analiza vjerovatno najkraće posebne sjednice u istoriji Srpske.

Stiče se utisak da je, nakon debele prednosti zbog sprečavanja prodaje “Ljubije”, opozicija napravila ogroman korak unazad. Očigledno je da su do posljednjih trenutaka naivno vjerovali u DNS-ove glasove pa zaigrali na sve ili ništa i poprilično neozbiljno ušli u čitav projekat.

U prilog tvrdnji ide i činjenica da je Savez za promjene prikupio 31 potpis za upućivanje inicijative u Parlament dok je za dnevni red glasalo samo 30 ruku.

“Po meni, opozicija je loše odigrala igru čitavu i mislim da je ponovo u pitanju bila velika trgovina DNS-a i SNSD-a tako da… opozicija jeste malo naivna ispala i tu neku inicijalnu kapislu koju su imali i sve što su uradili da pokažu sve slabosti koje je Vlada imala u svom dosadašnjem radu, sada se istopilo”, ocijenio je Erduan Katana, novinar.

Bez Pavićevih i bez ruku “Domovine”, koja je juče bila u Prijedoru na obilježavanju dana bijelih traka, ishod glasanja bio je jasan i prije samog početka sjednice. Na njoj nisu bili ni predsjednik RS, ni premijerka, ni pvi čovjek Parlamenta, što u startu govori šta vladajući misle o opozicionom jalovom pokušaju da sruši izvršnu vlast. To što se o više od 200 stranica dokumenta protiv Vlade nije ni raspravljalo, opozicionari kažu ne znači da su izgubili i rat.

“Uopšte nema razočaranja. Mi nastavljamo dalje. Rekli smo da imamo plan B. I tek ćemo sada pripremiti sedam različitih interpelacija po različitim oblastima koje će biti u redovnoj sjednici Narodne skupštine RS, vjerovatno najkasnije u septembru i Vlada će morati da se suoči sa istinom”, kaže Branislav Borenvić,predsjednik PDP-a.

“Ja bih rekao da je opozicija relativni gubitnik. Zašto relativni gubitnik? Iz razloga što bi mogli da postanu gubitnici ukoliko odustanu od onoga što su najavili, a to je da će nastaviti parlamentarnu ili vanparlamentarnu borbu”, smatra Vladimir Šušak, novinar.

Ministri iz Socijalističke partije uvjeravaju da posljednja dešavanja ali i najave iz opozicije nisu uzdrmale odnose u koaliciji i da se njihova čuvena parola “ruka ruci” najviše odnosi baš na Marka Pavića. U slučaju da nije tako i da eventualno nisu zadovoljili u resorima koje vode svi redom nude mandate na raspolaganje.

Problem je što se i lider DNS-a drži svoje parole “Riječ je riječ” i po svemu sudeći, zbog “Ljubije”, ne odustaje od smjene ministra industrije. I pored toga što mu lider partije iz koalicije otvoreno pakuje smjenu Petar Đokić i dalje vjeruje ili se nada da nije baš tako mislio.

“On nije tražio ostavku nego je rekao da bi mogao podnijeti ostavku. To je potpuno drugačiji pristup i ja sam to tako shvatio. Pa trebao je, ako vi mislite da je tako, ja sam to malo drugačije shvatio. Ali to nema nikakve veze. DNS nije partija koja je mene predlagala za ministra niti mogu oni da utiču na to da li ću biti ja ili bilo ko iz Socijalističke partije. Mi smo partneri potpuno ravnopravni”, poručuje Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije.

“Ja evo stojim na raspolaganju u svakom momentu da ako nisam zadovoljio da jednostavno prihvatim to kao stav i političke partije koja me predložili, stav koalicije i stav Vlade RS”, jasan je Predrag Gluhaković, ministar trgovine i turizma u Vladi RS.

Da se kojim slučajem bira politički pobjednik mjeseca, lovorike bi u maju definitivno pokupio niko drugi nego Marko Pavić. U samo 20 dana DNS je uspio u namjeri da zadrži rudnik željezne rude, a u međuvremenu su pokazali zube SNSD-u i socijalistima. Isto tako nastavljaju starom taktikom da se kad god mogu ponašaju kao da su opozicija pa za nepopularne poteze uglavnom odgovara najjači partner u vladajućoj koaliciji.

I uz sve to su znali kad da stanu na loptu, jer su zaključili da im veći politički izleti ipak ne odgovaraju i da za njih smjena Vlade donosi više štete nego koristi. Ali opet, do izbora je još puno vremena.