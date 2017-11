Tema dana: Ima li epiloga univerzitetske revolucije?

Istrage – još u toku, zahtjevi – još u razmatranju, studenti – još na fakultetu. Ili, psi – još laju, a karavani prolaze na banjalučkom Univerzitetu sa kojeg, sedam dana od drame u rektoratu, ne stiže više ni abera.

Niko od uglednih profesora nije osjetio potrebu da štagod kaže ili napiše, a zaboravili bismo i kako bundžije izgledaju da se se sinoć, u ATV-oj emisiji 5 do 7, nisu dobro zakačili sa sveprisutnim Restartovcima koji su studentske vođe prozvali zbog večera po restoranima, buradi piva i žurki.

“Rezultati našeg protesta su za sada smjena rektora, odnosno rektor koji je podnio ostavku, odmotavanje afere Balaban, ispunjavanje naših zahtjeva, svi uslovi će biti ispunjeni u idućih 14 dana”, rekao je Ratko Savić, predsjednik Unije studenata RS.

“Gajanin to nije rekao, Gospodine Saviću. Gajanin je rekao isto što i Milan Mataruga. Oni koji su realni biće ispoštovani, oni koji nisu neće”, odgovorio je Stefan Blagić, predsjednik pokreta “Restart Srpska”.

Ne bi, izgleda, o svemu tome ni v.d. rektora, do kojeg se danas ne može ni doći. Ipak, po dosadašnjim šturim medijskim istupima, Radomir Gajanin je saglasan sa onih, pomalo zaboravljenih 18 studentskih zahtjeva, al, saglasan je bio i Milan Mataruga. Osim što su Gajaninu, za razliku od njegovog prethodnika, studenti dali malo više vremena.

“Koliko znam, Upravni odbor će već na prvoj sjednici da ispoštuje one zahtjeve koje smo tražili vezano za Upravni odbor, pa ćemo se o tome očitovati. A Senat – spremljeni su zaključci, koji će biti upućeni od strane rektorskog tima, kao odgovor na zahtjeve studenata, rektorski tim će predložiti zaključke Senatu, a Senat će se 30. novembra izjasniti o tome. Nakon što se Senat izjasni, mi ćemo izaći sa svojim stavom, da li smo zadovoljni ili nismo zadovoljni, šta je ispunjeno, a šta nije ispunjeno”, rekao je Savić.

“Jedini i osnovni cilj je bio skinuti tog postojećeg rektora, jer je on smetao nekim lobističkim grupama. Sad se naravno može reći i kojim. Prvo toj, zavičajno-rodbinsko-partijskoj, koja je tako koncentrisana, koja želi da Univerzitet drži pod svojom kontrolom da on ne bi nešto odskakao. Posebno da ne bi odskakao u tom naučnom smislu, u smislu kriterijuma. I oni su djelovali u ime onih koji sada žele da doktoriraju po starom, kako se to kaže”, rekao je Ivan Šijaković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci.

I ko bi sad vjerovao da će javnost ikad saznati da li je, zaista, famozna afera “Poljubac” na Tehnološkom fakultetu bila okidač za proteste, i raspetljavanje Gordijevog čvora, zvanog – ko je u priči o Velimiru Balabanu koga štitio. Dok vođa protesta tvrdi da svoj politički angažman nikad nije krio i da on nema veze sa mini revolucijom, ostali studenti mudro ćute i prave se, ili su, zaista apolitični. Osim, povremeno, u popularnom, virtuelnom svijetu, odnosno na društvenim mrežama. Neki bi rekli – šezdesetosmaši na univerzitetu više ne stanuju.

“Ja mislim da studenti nemaju mnogo ni svijesti ni interesovanja šta se zbiva na Univerzitetu. Njima je najvažnije da oni prođu nekako, da završe taj svoj studij, bave se, hajde da kažemo sticanjem znanja, ili vještinama kako proći to, dobiti diplomu, ići dalje i tome slično”, rekao je Šijaković.

Studenti će dalje, već sutra, na velikoj žurki povodom svog, svjetskog dana, na kojoj će nastupiti i didžejevi iz Španije i Italije. I to će koštati 46 hiljada maraka, rekoše, valjda, da preduhitre one koji ih kritikuju za troškarenje. A kad se pod sve troškove podvuče crta, jedino čega više nemamo je vrijeme, jer se ono, očigledno, uzalud troši. I možda nećemo imati ni ono tuce najboljih studenata koji su, u danu još jedne kvazi revolucije, dobili nagrade za svoj rad i svoje desetke. Samo što niko ne zna kako se ono oni zovu.