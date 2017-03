Tema dana: Ideologija ili fotelje – dokad ćemo gledati preletače?

Mijenjanje stranačkih dresova rijetko koga više može da iznenadi. Od desetak, u ovom skupštinskom mandatu, najskoriji je potez poslanika Vojina Mitrovića.



Njegova rečenica da sa SNSD-ovcima neće ostati u istom klubu, ali će s njima ostati dušom, u sebi krije nešto više. Mitrović je novinarima savjetovao da pitaju predsjednika Republike zbog čega okreće leđa SNSD-u. Identičan recept upotrijebio je prije godinu dana. Tada se klimalo radno mjesto njegovog sina, tadašnjeg savjetnika predsjednika, a šuškalo se da obojica priželjkuju funkcije u Bijeljini. Međutim, Mitrović se ubrzo smirio, i prestao da prijeti. Pošto se sada ponovo uskomešao, i počeo da upire prstom na istu adresu, logično je pomisliti da su lični interesi ponovo u igri.

“Vidljivo je da na poličkoj sceni u Srpskoj programi ili političke partije uopšte nisu bitni. Čak od prethodnih izbora, od 2014. godine kada je formirana većina u NS RS, svjedoci smo da je i tada bilo spornih situacija oko ljudi, dakle da li su kupljeni ili ne da budu dio vladajuće većine. Danas vidimo da oni izlaze iz nekih drugih razloga”, kazao je novinar Dragan Maksimović.

I Ujedinjena Srpska ojačana je sa 1200 članova Izvorne SDS. Slavko Dunjić odlučio je da se utopi u stranku Nenada Stevandića. Objašnjenje je da se okupljaju oko zajedničke ideje – svesrpskog jedinstva. Dunjić je prije dvije godine izbačen iz SDS-a, a njegova nova stranka živjela je svega godinu i po dana. Za to vrijeme, nijednom nije promijenio program. Ono što mu je odgovaralo u SDS-u, prenio je u izvornu SDS, a sada te iste ideje odgovaraju i Ujedinjenoj Srpskoj. To i ne čudi, jer su ideologije stranaka posljednjih godina potpuno potopile neke druge vrijednosti.

“Nikakav kurs nisam mijenjao. Pošto je giospodin Stevandić sa grupom entuzijasta osnovao Ujedinjenu Srpsku, takođe znajući da je bio ajde da najblaže kažem, suvišan u SDS-u, kako je tad tadašnje rukovodstvo mislilo. Osjećam se potpuno komotno, kao da nisam mijenjao stranku”, kazao je Slavko Dunjić, poslanik u NSRS.

Interesi su ovih dana zavladali i na svim ostalim frontovima. Adam Šukalo izgubio je poziciju lidera Napredne Srpske, a dobio mjesto u PDP-ovom skupštinskom klubu. Goran Đorđić dobio je mjesto lidera te stranke, i simpatije SDS-a. Budućnost Napredne Srpske, bar naizgled, nijednom od njih nije prioritet. To što je Đorđić na lokalnim izborima u Gradišci osvojio skoro 1500 glasova, SDS-ovci su propustili da pomenu. Javno, sve se završilo na međusobnom dopadanju.

“Gospodin Đorđić je, po mom dubokom uvjerenju i po shvatanju SDS-a jedan vrlo kvalitetan narodni poslanik, čovjek koji zaslužuje pažnju. Mogu samo da potvrdim da postoji jedna velika simpatija prema gospodinu Đorđiću kada je u pitanju SDS”, rekao je Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

Samo u protekle tri godine, SDS-ov Darko Banjac, postao je DNS-ovac. Zlato Maksimović, od SDS-ovca do samostalnog poslanika koji čuva skute vladajućih. Nenad Stevandić iz SDS-a prešao je u svoju stranku i dospio do mjesta potpredsjednika Skupštine. One koje su do juče nazivali lopovima, mnogi političari sada nazivaju svojim dobrim prijateljima. Vladajući mogu s dojučerašnjom opozicijom, a sve teške riječi naprasno su zaboravljene. A kao da je bitno šta je izgovoreno, i ko odakle dolazi, kad svi stignu do fotelje.