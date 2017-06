Tema dana: Hoće li se Dodik i Ivanić kandidovati za istu fotelju?

Rano je, ima vremena- uz osmijeh i odmahivanje rukom, odgovor je i odbrambeno sredstvo ovdašnjih političara na pitanja o kandidaturama za opšte izbore iduće godine.

Ni vlast ni opozicija, ne otkrivaju karte i najjače adute za najprimaljivije pozicije. Premijer, predsjednik RS i član Predsjedništva iz reda srpskog naroda- najjače su političke pozicije. Najviše se licitira na koju od ovih pozicija će se kandidovati Milorad Dodik i Mladen Ivanić.

Bićete obavješteni, kada dođe to vrijeme. Mislim da se sada ne treba baviti pitanjem izbora, to je suviše daleko. U normalnim demokratijama to je pitanje od 60 dana. Neke mogućnosti i nemogućnosti postoje, ja sam već drugi mandat na mjestu predsjednika Republike i ne mogu da obnovim taj mandat, to je ustavno i meni mandat ističe sa izborima. Za šta ću se kandidovati, postoji nekoliko mogućnosti, jedino je izvjesno to da neću prestati da se bavim politikom”, izjavio je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Ako Dodik ne može za predsjednika Republike, onda još jedina funkcija na koju bi ga direktno birao narod je član Predsjedništva BiH. Zato se već priča o, šahovskim rječnikom rečeno, rokadi – Dodik u Sarajevo, a Ivanić u Banjaluku. U Savezu za promjene neki su već Mladena Ivanića vidjeli kao kandidata za Palatu Republike, ali on u ovom predizbornom zagrijavanju uvjerava da je spreman da izađe Dodiku na crtu u trci za bh. Predsjedništvo.

“Ako se uopšte budem kandidovao onda će to prije biti Sarajevo nego Banjaluka. Zašto? Sada ovo djeluje malo kao samohvala ali nije. Ja prvo dobro poznajem bošnjački mentalitet, godinama sam tamo i znam šta se hoće, ali znam i način kako da se odgovori. Dobro poznajem i mentalitet Hrvata u BiH, a jako dobro poznajem međunarodne institucije i mislim da je malo ljudi te vrste koji imaju odnos sa njima kakav ja imam”, rekao je Mladen Ivanić.

Ako bi se Milorad Dodik odlučio da ide u trku za Predsjedništvo BiH bilo bi to prvi put još od 1990.godine da bude izabran za neku funkciju u Sarajevu. U posljednjih četvrt vijeka bio je poslanik, premijer, predsjednik, ali u Republici Srpskoj. Animozitet prema Sarajevu već godinama ne krije pa je bio i najgorljiviji zagovornik da Srpska dobije vladin kompleks i u Istočnom Sarajevu.

“Ne bi odgovaralo Dodiku nikako da on ode u Sarajevo. To bi ipak značilo da se on sklanja sa centralne tačke koja je za njega važna, a to je pozicija u RS. Sve ostalo je za njega neodgovarajuće, zapravo manje prostora za demonstriranje moći za njegov način djelovanja i aktivnosti. Jer vi kad odete u Predsjedništvo, tri su različite opcije, vi tu ne možete da dođete do izražaja”, smatra Ivan Šijaković, profesor Fakulteta političkih nauka Banjaluka.

Dodik bi svakako političku snagu zadržao ako bi se vratio na funkciju premijera Srpske. Ali jasno, za tu opciju bi se odlučio samo ako bi i prije izbora bio siguran da ima širok koalicioni kapacitet za formiranje Vlade. Mladen Ivanić do sada je politički više djelovao u Sarajevu, osim u Predsjedništvu, i u parlamentu i u Savjetu ministara kao šef diplomatije. U Banjaluci je dvije godine, prije deceniju i po, bio premijer Srpske. Ivanić će više, kao i na prošlim izborima, vjerovatno da igra taktičku igru sa svojim partnerima prije svega onima u SDS-u. Jasno je da s njima treba da se dogovori o podijeli funkcija.

“Mislim da sa pozicije predsjednika BiH, može gdje god hoće u svijetu da ode. Sa pozicije predsjednika Republike može do Rusije i Beograda i doviđenja. Možda bi Mladen lično mogao više, jer on lično ima nešto bolju poziciju jer govori jezike. Pitanje je sa koje pozicije dolazite. Dolazite tada u svojstvu jednog entiteta, a sa onih šest mjeseci, koliko im je već mandat u Predsjedništvu, vi možete da odete gdje god hoćete – u Ameriku, Indiju, Kinu”, smatra Šijaković.

Ali ima tu još kandidata iz oba tabora čije kandidature dobrim dijelom zavise od odluke gdje će Dodik i Ivanić. Lider SNSD-a po svemu sudeći, će radi mira u kući kandidature za jednu od dvije najvažnije funkcije morati da prepusti DNS-u koji je to i otvoreno zatražio. Nije tajna da Dodik i dalje u stranci ima najveće povjerenje u Željku Cvijanović, ali se spekuliše da bi ponovo na istaknutiju funkciju rado došao Nebojša Radmanović. Kako će nastupiti Savez za promjene najviše zavisi od raspleta u SDS-u. U stvari snaga opozicije u Srpskoj će na narednim izborima i zavisiti koliko bude jedinstva i dobre taktike u Srpskoj demokratskoj stranci. Kandidature će se predavati za godinu dana, ali sada je pravo vrijeme za što bolje pozicioniranje, koliko god da političari tvrde da je još rano. Jasno je da su mnogima apetiti porasli tako će tek da bude zanimljivo ko će povući najmudriji potez i preživjeti 2018.-u.