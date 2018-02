Tema dana: Hoće li obveznice ispeglati dugove?

“Prebijanje” dugova obveznicama uskoro bi mogla da postane sasvim nova praksa u Srpskoj, kojom će se, osim Vlade, prvi put poslužiti i javne ustanove i institucije.

Jedna od varijanti sporazuma koji će potpisati Fond zdravstvenog osiguranja sa poslodavcima, je da dug za refundaciju bolovanja od 42 miliona maraka, isplaćuju emisijom obveznica, koje bi poslodavci kasnije prodavali na tržištu kapitala.

U teoriji, rješenje nije loše, a možda bi moglo da posluži i za neke druge situacije, ne bi li se Vlada konačno uhvatila u koštac s problemima koji su godinama gurani pod tepih. Poslodavci redovne platiše definitivno su na gubitku, pa bi im svaka marka, makar došla od obveznica, pomogla da se izvuku iz itekako nezgodne situacije.

“Generalno, tehničko je izvodljivo. To nije ništa strano. To su dužničke hartije od vrijednosti koje će se prometovati na berzi sa mogućnosti diskonta onima kojima se žuri. Visina diskonta zavisiće od kretanja tržišnih elemenata, vjerovatno će u početku biti velika, ali će omogućiti onima kojima obrtni kapital u ovom momentu nedostaje, da dođu do željenih novčanih sredstava. S druge strane, oni koji su likvidniji, imaju mogućnost da po dospijeću ne dobiju samo glavnicu već i naknadu koja se može transferisati kao kamatna stopa”, rekao je Aleksandar Ljuboja, udruženje ekonomista SWOT.

To znači da niko ne može da garantuje koliko će poslodavci izvući od obveznica, a, u principu, igraće na sopstveni rizik. Ipak, ne treba zanemariti ni drugu stranu medalje. Dugovi Fonda prema privredi samo su djelić ukupnih dugova, jer je nesavjesnim poslodavcima, godinama dozvoljavano da ne uplaćuju doprinose.

Problem koji bi mogao da nastane je što oni nisu Vlada, ne uživaju toliko povjerenje, a i nemaju neko veliko iskustvo s trgovinom obveznicama. Ipak, vodili su se oprobanom logikom – bolje i obveznice nego ništa. O borbi s njima razmišljaće naknadno. Naravno, kada se one pominju, nezaobilazno iskrsne i neko zaduženje.

“To je jedna vrsta klasičnog zaduživanja, koje će opteretiti dodatno FZO, I to ne samo za iznos obveznica nego I za naknadu koju će platiti, to je iznos koji garantuje onome ko kupi obveznice, što je dodatno opterećenje I jedna lančana reakcija u kojoj će se dug samo nagomilavati, povećavati I u suštitni, opteretiti i Fond zdravstvenog osiguranja”, kaže Branislav Borenović, odbor za finansije u Narodnoj skupštini RS (PDP).

Da nam Republika opstaje na kreditima, I nije neka tajna. Nije ni da država sama sebi duguje, da su javna preduzeća najveći dužnici za poreze I doprinose, I tako u krug. Iz začaranog kruga teško da ćemo izaći, jer prvo što je uslijedilo poslije duge praznične pauze, je još jedno zaduženje Vlade Srpske– sto miliona maraka u obveznicama. Iako nisu opipljive, I djeluju potpuno apstraktno, I hartije od vrijednosti su novac, koji se vraća iz džepova građana. Kako nedavno reče jedan ministar, zadužujemo se, jer se Srpska intenzivno razvija. Izgleda, toliko brzo da samu sebe teško da može da prati.