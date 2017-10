Tema dana: Drvoprerađivačka muka-da li trupce dijeli isključivo politika?

“Kraj je godine, a nismo dobili odobreno”, zavapili su drvoprerađivači. “Dobićete, ne postižemo zbog lošeg starta početkom godine”, umirivao ih je Risto Marić.

“Zalihe trupaca su nam pri kraju”, kukali su u Teslicu. “Dobićete svoje”, poručio im je predsjednik. “Ali ako Destilacija dobije svoje i nova banjalučka Toplana svoje, mi ostajemo kratkih rukava”, žalili su se drvoprerađivači ministru Mirajniću u Prijedoru. I tako u krug, već mjesecima. Na prvu, reklo bi se – čemu drama, bar šume imamo dovoljno.

“Šume moraju voditi računa da sve to jednakim aršinom gledaju. I ja u ovom zadnjem periodu koliko sam posmatrao Šume imaju dobre kriterijume da svim drvoprerađivačima onoliko koliko oni zaslužuju, ali sigurno ova strana da li su svi platili i da li su javne nabavke provedene na svim područjima mogu biti uzroci ovakvog stanja”, navodi

Dragan Salić, vještak.

Ljetos su drvoprerađivači dobili pravilnik po kome će da igraju ove sezone. Tada su pala obećanja iz resornog ministarstva da će svi imati dovoljno trupaca. A drvoprerađivači, kao nikada, kukaju na sav glas.

Božo Marić, ima firmu ispod Kozare, a trupaca ni za lijeka, priča, već tri mjeseca. Toliko traje igra gluvih telefona između njega i nadležnih adresa za njegove trupce.

“Ja da znam šta koči cijelu priču ja bih je riješio. Stalno čujem se sa direktorom i kaže evo poslao sam dopis direktoru da napravi ugovor. Direktor kaže našeg ŠG Prijedor kaže do generalnog je direktora, on kad odluči i tako traje to evo tri mjeseca. Evo deseti je mjesec ja još nemam ugovore za drugo polugodište”, izjavio je Božo Marić, vlasnik firme “Marić”

Usput je Božo dodao da nije član ni jedne stranke. Upućeni kažu stranačka prepucavanja, od vrha vladajuće koalicije, preko resornih ministara, do direktora ŠG, mogu da budu jedan od razloga za zastoj u isporuci trupaca.

Drvoprerađivači na Sokocu danima su protestovali protiv postavljanja novog direktora ŠG. Radnici gazdinstva iz Čajniča branili su direktora koji je poslovao sa milion i po maraka u plusu, ali spasa mu nije bilo. Politika je dovela drugog, koga je u fotelju posjela policija.

“Požare” po šumskim gazdinstvima, što zbog protesta radnika što drvoprerađivača gase redom ministri, premijerka, predsjednik. Čini se nikom od njih nije teško da skoknu gdje god da treba i saslušaju.

“Šume su uvijek najsigurniji izvor prihoda, zato što je to nacionalno bogatstvo, to je bogatstvo RS. Stranke pokušavaju da svojim određenim postupcima, svojim nekakvim preventivnim djelovanjem. Međutim, ja bih uvijek dao prednost svim ovim drugim institucionalnim zakonitostima, a stranačke ciljeve i preporuke bih uvijek stavljao u drugi plan”, pojašnjava Dragan Salić, vještak.

Izgleda da je na terenu totalna kontra. Politika se zaigrala, u to kolo odavno je uvukla i drvoprerađivače. Oni koji iz njega izađu, ili nikada nisu ni ušli, poput Bože, otpadaju sa liste prioriteta i čekaju do zadnjeg na svoj šleper trupaca.