Tema dana: Da li su Banjalučani znali da će glasati za preletače?

Narodskim riječnikom rečeno, Dragan Talić je “dohakao” svojim dojučerašnjim stranačkim kolegama. Da, postoji ugovor da NDP-u vratim novac za kampanju u slučaju promjene stranke, kaže Talić, ali ne, nisam ga ovjerio kod notara. Tako da – puj, pike, ne važi. Jedan od trojice Talića u Gradskoj skupštini je postao jedan od dvojice DNS-ovaca. Njegov kolega sa izborne liste NDP-a, Vladimir Mirošljević, je krajem avgusta zvanično prešao u Ujedinjenu Srpsku, a po svemu sudeći ni on nije ovjerio svoj ugovor, tako da je Dragan Čavić ostao kratkih rukava iako je mislio da se zaštitio.

Prvi čovjek grada ne bi da prognozira, ali i on kaže – ko zna kakva nas pretumbavanja čekaju do sljedećeg ljeta.

“Za manje od godinu dana mandata imamo 8-9 nezavisnih odbornika. To nikada nije bilo. Došlo je do popriličnih turbulencija u većini političkih partija u Banjaluci. To je uzrokovalo i promjene u pojedinačnim klubovima, i u skupštinskoj većini. Ne bih isključio da bude još pomjeranja, jer gledajući stanje u Gradskoj skupštini, ima još političkih subjekata koji su u unutrašnjim turbulencijama i ne bi me iznenadilo da bude još promjena”, kaže Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke

Neko će reći da stranački dilovi nisu ništa novo, ali kad se više od četvrtine odbornika “odmetne”, i za nekoliko mjeseci nađu novu partiju da kanališe njihove – pardon, interese građana – to je već znak za uzbunu. S obzirom na generalno letargičnu javnost, kojoj je pažnju dodatno skrenula jesenja drama u Narodnoj skupštini, analitičari smatraju da će i taj prebjeg na zelene poljane vladajuće koalicije dobiti svu pažnju rezervisanu za lanjski snijeg.

“To govori o nepostojanju morala kod naših političara. Znamo da je stranci otprilike potrebno 100 hiljada maraka da bi dobila jedan mandat na izborima. Vjerovatno se neke od stranaka osiguravaju na taj način, da potpišu s ljudima određene ugovore. Znajući ponašanje ovdašnje javnosti, sumnjam da će biti na bilo koji način kažnjeni, iako u svakoj normalnoj državi takvi političari na sljedećim izborima ne bi dobili podršku. To je problem naše javnosti koja ima vrlo kratko pamćenje”, rekao je Erduan Katana, novinar.

Nakon posljednje rokade, i pojasa za spasavanje koji im je bacio Dragan Talić, moguće je da DNS i zadrži dva načelnička mjesta u Gradskoj upravi. Što se tiče drugih preletača, sve je relativno tiho. Kružile su priče da će neki od socijalističkih odbornika, ili možda neko iz nezavisnog kluba “Sloboda” da promijeni dres, ali je za sada sve ostalo na spekulacijama i kuloarskim pričama. Što se tiče narodnih “kuloara”, malo ko je siguran da zna zašto je, uopšte, izlazio na lokalne izbore.

Na kraju, uz tolika previranja, dramu, prijetnje, peripetije i da ne kažemo izdaje dostojne jedne ispodprosječne epizode “Igre prestola”, na kraju ispada da se tresla gora a rodio miš – vladajuća koalicija i danas ima 21 odbornika, koliko je imala dan nakon izbora.

Ali, ako nas je ičemu naučila turbulentna politička godina u Banjaluci – najbolje je da ne računamo na mirnu jesen u skupštini.