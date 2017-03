Tema dana: Da li će nove ponude za Ljubiju srušiti koaliciju u RS?

Tema dana: Kako je Srbija stigla do predizbornog rijalitija?

Za rudare hljeb od devet kora, za političare zlatna koka. Tako se ukratko može opisati situacija oko prodaje “Ljubije” koja se, ne zbog loših ponuda već zbog politike, otegla do unedogled. Odbrana DNS-a trajala je mjecesima, ali je očigledno pala pod pritiskom najnovijih milionskih ponuda, gdje su i ovaj put izraelski investitori, kao SNSD-ovi favoriti, ponudili više.



Marko Pavić Miloradu Dodiku dva puta je pravio klizeće startove povlačenjem prijedloga o prodaji iz skupštinske procedure. Za novu strategiju ima malo vremena jer poslanici o privatizaciji rudnika – samo što nisu. Kako će se DNS ovaj put ponašati – očigledno ni oni još nisu načisto sami sa sobom.

Na izraelski šah-mat od 92 miliona maraka i ponuđenu animaciju futurističke Ljubije gdje se ruda prevozi žičarama i odlazi put Smedereva – u SNSD-u zadovoljno trljaju ruke. Mudro vele da prodaju nije odlagala svađa u koaliciji već, eto, zajednički plan da se od naivnih stranaca izmuze što više novca.

Ulogu složne braće igraju i na kartu “Ljubije” – možda i zato što im je scenario oko prodaje rudnika uvijek išao na ruku. Bez obzira na sve – DNS-u, kažu, leđa neće okretati i pored toga što o privatizaciji misle dijametralno suprotno.

“Pa slušajte, to je njihovo pravo i oni u tom slučaju nose svoj dio odgovornosti za to. Ja ne mogu sad apriori reći da li će neko glasati il ineće glasati. – Hoće li to ugroziti koaliciju ako budu glasali suprotno? Ipak je “Ljubija” veliko pitanje. – Ni u kom slučaju ne vidim da bi trebalo ugroziti koaliciju jer mi, ako smo koalicija, možemo imati različite poglede na istu stvar”, rekao je šef kluba poslanika u NSRS Radovan Višković.

U slučaju da koalicioni nož u leđa postane javan aletarnativa za SNSD itekako postoji. I dok pojedinci tvrde da će se zarad ostanka u vlasti u DNS-u pokriti po ušima, pa i po cijenu da Izraelci pazare “Ljubiju”- u opoziciji su u analizama išli i dalje. Uz neskriveno likovanje, navijaju i za prekompoziciju vladajuće većine koja bi lako mogla da postane realna i da se prelomi preko koljena baš na ljubijskim rudištima.

“Ovo što se radi sa Ujedinjenom Srpskom i jačanje Ujedinjene Srpske. Mislim da je to na neki način pokušaj kompenzacije eventualnog odlaska DNS-a i ja očekujem da će se rasplet u tom pravcu voditi”, rekao je poslanik NDP-a u NSRS Zdravko Krsmanović.

“Vjerovatno ako Vlada bude insistirala da se proda ovaj dio po ovoj novoj cijeni Izraelcima, da bi tu moglo biti uslovljavanja sa nekim drugim stvarima koja će tražiti DNS. Vjerovatno će koalicija ostati ali će odnosi biti zategnuti i vjerovatno će biti, pretpostavljam, uslovljavanja da DNS dobije neke druge stvari”, rekao je novinar Erduan Katana.

Ono što je sigurno je da bez DNS-a – SNSD-ovim poslanicima u pomoć mugu da priskoče tri grupacije. Uz Đokićevih pet socijalista tu je i Stevandićeva četvorka iz Slobodnog demokratskog kluba koju spominje Zdravko Krsmanović. To je ukupno 39.

Sa Ilijom Stevančevićem i Zlatkom Maksimovićem kao samostalnim poslanicima fali još jedan glas. Možda ga bude kod naprednjaka gdje je prethodnih dana bilo poprilično burno pa je, nakon smjene u vrhu stranke, ostalo nejasno kojom će se političkom jatu prikloniti njihova dva poslanika. A ako baš zapne i kad je teško sakupiti 42 ruke, znala se kao kec iz rukava pojaviti Ivana Lovrić iz Domovine, koja je svojevremeno podržala Vladin Prijedlog budžeta.