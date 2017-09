Tema dana: Da li će Mišković biti što i Karić?

Što je za Slobodana Miloševića bio govor na Gazimestanu- to je za Aleksandra Vučića borba protiv korupcije.

Mit o tome kako će se SNS boriti protiv korumpiranih tajkuna, koji su iz usta Aleksandra Vučića opisani kao zli ljudi koji vedre i oblače, ne samo u medijima nego u svakom segmentu društvenog i političkog života u Srbiji, imao je svoje žrtve.

Hapšenje Miroslava Miškovića, tada najbogatijeg čovjeka u državi, njegvog sina i poslovnih partnera, bilo je prava bomba, bar na naslovnim stranama novina. Pretpostavka da je nevin dok se ne dokaže suprotno, nije mogla da se čeka, izbori su bili blizu, a video vlasnika Delta Holdinga u lisicama bila je predobar da bi se propustio.

“I hapšenje Miroslava Miškovića i čitav postupak bio je zapravo ništa drugo nego sticanje političkog rejtinga i da isključivo politički razlozi su bili za vođenje tog postupka.I ja se nadam da niži sud koji bi trebalo dalje da bude nadležnost jer poreska utaja u odnosu na Mmiškovića nije nadležnost specijalnog suda da će imati hrabrosti da samo primjeni zakon”, rekao je Zdenko Tomanović, advokat Miroslava Miškovića.

“To što će na ponovljeno suđenje morati u Specijalni sud, još jedan je dokaz da je čitavo suđenje farsa”, tvrdi za ATV Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik NIN-a.

I jučerašnje finale razvučenog suđena začudilo je samo one koji su, kaže, prespavali decembar 2013, kada je otpušten sudija koji je Miškoviću, potpuno zakonito, vratio pasoš, jer u dokaze nije bio ubijeđen.

Aleksandar Vučić je ljutito sinoć poručio narodu “Eto vam tajkuni nek vode državu”, kao da je narod spremao optužnicu, i kao da narodni novac nije potrošen na višegodišnje suđenje. Ironija Vučićevog “Evo vam tajkuni” je u tome što ne kritikuje tužilaštvo koje je loše spremilo slučaj, što će državu koštati još više ako Mišković odluči da traži obeštećenje- već sud zbog, kako Vučić smatra, skandalozne odluke.

“Sad on negativno komentariše odluku nezavisnog sudstva sa pozicije predsjednika države. Znači on čak nije ni nadležan za to, pa to je potpuno nevjerovatno. Zašto to? Odakle njemu pravo, šta sad bio je dobar student prava pa smije da komentariše odluke naše najviše sudske instance pored ustavnog suda. Pa to je, mislim…Jedino što ja mislim da je strašno da kad se nešto ovako desi ne postoji neka kritika o profesionalnosti ili Tužilaštva ili policije koja je prikupljala dokaze ovo je već ko zna koji proces koji je strašno mnogo trajao, potrošio ogromne pare građana uništio gomile života, a završava se obaranjem presude.”, navodi Branko Čečen, Centar za istraživačko novinarstvo.

Dok opozicija maše izjavama da nije riječ o pravu i pravdi već o Vučićevom kraju, a drugi malo jači na jeziku komentarišu da su to njih dvojica davno dogovorili jer je Miroslav Mišković, i bez Maksija, i dalje jako bogat čovjek, analitičari su mnogo oprezniji.

Ako se kompletan slučaj i ne završi obaranjem presude, možda bi mogao da se okonča zastarjevanjem. Ne treba zaobraviti da je i Bogoljub Karić, jedno vrijeme bio na glasu kontroverznog tajkuna. Nakon što je njegov slučaj zastario, a on pobjedonosno dočekan sa salatom na Aerodromu Nikola Tesla, nije prošlo mnogo vremena, a našao se i za slavskom sofrom Dragana Markovića Palme, i sa lijeve strane Aleksandra Vučića.