Tema dana: Čime vlast pravda uzimanje IRB-ovih miliona?

Tri dana nakon otkrića ATV-a, o, blago rečeno, neuobičajenom potezu Vlade da rupu u budžetu zakrpi i milionima iz IRB-a, progovorili su i odgovorni, ali tek poslije naših pitanja. Iz te državne banke tvrde da odjednom imaju milione maraka sa kojima ne znaju šta će.

Zato im nije bio problem da 24 miliona maraka prebace Vladi. Smislili su i zanimljivu formulaciju za svoj potez.

U pitanju je, kako navode, “prijevremena jednokratna otplata kredita Svjetske banke”. A zaboravlja se da je Investiciono-razvojna banka stvorena zbog razvoja Srpske, da pomogne njenoj privredi, a ne da milioni za čas nestanu u kupovini socijalnog mira.

“IRB RS je obavijestila Vladu RS da je u poziciji visoke likvidnosti, odnosno raspolaže sa značajnim sredstvima na računima svojih fondova. Zbog toga je suočena s problemom oročavanja tih sredstava jer poslovne banke zbog prelikvidnosti bankarskog sektora nisu spremne zaključivati ugovore o oročenju”, stoji u saopštenju IRB-a.

Naš prvi pokušaj, prije podne, da dobijemo objašnjenje od ministra finansija propao je. Na jedno predsjednikovo “Zorane!” odšetao je Zoran Tegeltija od našeg mikrofona, uz opravdanje da će se obratiti u parlamentu. Zato su potez pravdali predsjednik Republike i premijerka. Za njih u vladinoj naredbi da IRB 20 godina ranije, u budžet uplati novac za vraćanje kredita Svjetske banke, nema ništa nezakonito ni suludo.

“U skladu sa zakonskim propisima ni jednog problema nema osim s vama, koji to vidite na neki drugi način. Dakle taj novac nije uzet da bi bio upropašten. Taj novac je uzet i on će biti redistribuiran načinom kako to upravalja Vlada. Razvojna banka je vlasništvo RS i ona ima pravo da raspolaže”, kaže Milorad Dodik, predsjednik RS.

“IRB je likvidna, vi vjerovatno znate, ako pratite tu situaciju da ima preko 100 miliona likvidnih sredstava i prosto je odlučila da izvrši svoju obavezu na ovaj način. IRB svoja sredstva drži na računima poslovnih banaka jer opet kao što znate može da plasira kredite putem poslovnih banaka”, ističe Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Ministar Tegeltija doduše održao je riječ, pa je u skupštini poslije premijerke, ponovio slično objašnjenje. Podstaknuta našim izvještavanjem i opozicija je stavila prsto na čelo, doduše juče.

“Oni jako puno zakona krše, temeljne zakone RS i od njih ništa više nije za neočekivati. Zato što je RS pred bankrotom. I oni će tražiti od crnog vraga da pozajme novac samo da se održe na vlasti da mogu raditi svoj posao”, poručuje Miladin Stanić, poslanik SDS-a u NS RS.

Prebacivanje miliona s jednog na drugi račun, za Nenada Mijatovića pusti je san. Prebacivanje iz šupljeg u prazno, njegova je jedina opcija. Nekada mašinski inženjer u pogonima Čajaveca, danas je na rubu egzistencije. I nema, kaže, kao Vlada taj luksuz da od komšije 20 godina unaprijed uzme što nije njegovo.

“Naša Vlada živi od kredita, znači to je jedan čudna kombiancija. Ja mislim da tako nešto nema u svijetu- da čovjek se zadužuje da bi imao šta za jesti. Sve je uništeno, prodano, živi se od prodaje placeva, od stranih kredita”, kaže Mijatović

Propali još nismo. Ako nema miliona MMF-a, ima trezorskih zapisa, obveznica, kredita komercijalnih banaka, zavlačenja državne ruke u slamarice u koje se ne poseže ni da je zadnje – držimo glavu iznad vode. Silni milioni potežu se sa svih strana – za penzije, plate, socijalana davanja. Privreda, ljubomorno gleda sa strane šta se radi sa, kako vlasti tvrde, viškom para. Šta to privrednicima nedostaje da budu “počašćeni” sa nekoliko miliona? I tako žuljaju” milioni, a iz sedmice u sedmicu zadužujemo se do iznemoglosti. Samo ozbiljnih investicija i radnih mjesta baš i nema.