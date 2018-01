Tema dana: Čemu da se ubuduće nadamo od revizije

Ko se još sjeća bivšeg glavnog revizora Duška Šnjegote? Ili političke bure koju je izazvao njegov izvještaj o deficitu budžeta RS i iznuđena ostavka?



Pita li se iko šta se dešava u Glavnoj službi za reviziju? U pretprazničnoj eufroriji, još polovinom decembra, zatvoren je konkurs za izbor glavnog revizora i njegovog zamjenika. U petočlanoj komisiji kažu da je stiglo osam prijava, za jednu i drugu poziciju, ali Komisija se još nije sastala.

“Zbog nemogućnosti da svi članovi komisije okupe neposredno pred novu godinu, u periodu od 26. do 28. decembra, dogovoreno je da u jednom od prvih radnih dana iza Dana Republike bude održana sjednica, kada će biti otvorene koverte i utvrditi validnost prispjelih konkursnih ponuda za sve pojedinačne kandidate, kada ćemo tačno moći reći koliko je kandidata ispunilo tražene uslove iz konkursa”, rekao je član Komisije za izbor revizora Dragan Čavić.

“To komisija radi, mi nemamo, ja nemam nikavih informacija dok god komisija ne završi. do Sljedeće sjednice? Pa ja ne znam da li do sljedeće sjednice, sljedeća sjednica je početkom februara, sve uslove imaju da završe do sljedeće sedmice”, rekao je predsjednik NSRS Nedeljko Čubrilović.

Narodna skupština RS imenovala je Jovu Radukića za vršioca dužnosti glavnog revizora. Opozicija je oštro negodovla i tvrdila da ta opcija ne stoji u Zakonu o reviziji RS i da vladajući postavljaju svog čovjeka. Među poslanicima opozicije, bilo je i onih poput Vukote Govedarice koji je Šnjegotu i Službu za reviziju bio spreman i pesnicama da brani. Ali, poslije burnih skupštinskih sjednica, revizor više nije vruća tema.

“U RS i vlast i opozicija vodi jednu neodgovornu politiku. Jer znamo koliko je opoziija insistirala nakon smjene gospodina Šnjegote sa mjesta glavnog revizora, da je bilo i opstrukcija NS, danas se to uopšte više to i ne spominje. Jednostavno sve se svelo na dnevnopolitčku i sve je aktuelno tek nekoliko dana. Čimo to prođe, ne bude više interesantno ni medijima, to se zaboravlja”, rekao je Erduan Katana.

U Glavnoj službi za reviziju i dalje ćute. Pod Radukićevom palicom iz službe je izašlo nekoliko revizorskih izvještaja za opštine i gradove i centre za socijalni rad, Republički devizni inspektorat, i, hvale vrijedan, izvještaj o stipendiranju studenata u RS. Sve je, crno na bijelo, objavljeno na stranici službe, ali je malo kome interesantno.

“Već sada kod nalaza u svom djelovanju u vezi sa izvršenom revizijom i kontrolom Grada Banja Luke, grada istočno Sarajevo i još nekih drugih koje je potpisao v.d. pokazuje se njegova potpuna politička obojenost. To je neprihvatljivo”, rekao je poslanik u NSRS Dragan Čavić.

“Glavan služba za reviziju jednostavno nije imala ni potporu društva u cijelini. Ni jedan revizorski izvještaj koji je ocijenjen kao negativan nije nikada dobio neku krivičnu odgvornost, iako oni sve te izvještaje upućuju MUP koje bi na osnovu toga trebalo na uputu Tužilaštvu, do danas mi nemamo nikakvih rezultata. to je stvorilo uslove da se vlast ponaša ovako kako jeste, da se ponaša neozbiljno prema toj Glavnoj službi za reviziju”, rekao je Erduan Katana.

Poslije prazničnog tihovanja, političku scenu u Srpskoj ponovo će da uzburka izbor novog glavnog revizora i njegovog zamjenika. Vladajući mudro ćute i čekaju. Razloga za brigu nemaju, većina u komisiji je njihova. Opozicionari iz komisije poručuju da će se svim silama truditi da novo ime ne bude politički obojeno. Živi bili, pa vidjeli.