Tegeltija: Za rekonstrukciju Kasarne Zalužani zaduživanje do 6,5 miliona KM

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da je Prijedlogom odluke o kapitalnoj investiciji i dugoročnom zaduživanju Srpske za realizaciju projekata sanacije, adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje kompleksa Kasarne “Krajiških brigada” Zalužani, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/, predviđeno zaduživanje do 6,5 miliona KM.

Obrazlažući ovaj prijedlog odluke u Narodnoj skupštini, Tegeltija je rekao da projekat podrazumijeva izgradnju tri nova objekta, sanaciju i adaptaciju deset postojećih objekata, dok je za dva objekta predviđena sanacija, adaptacija i rekonstrukcija, a cijeli kompleks zahtijeva i vanjsko uređenje.

On je dodao da je cilj projekta obezbjeđivanje uslova da MUP još efikasnije obavlja poslove iz svoje nadležnosti.

Ministarstvo finansija, zajedno sa MUP-om, predlaže zaduživanje Republike Srpske po uslovima koji podrazumijevaju rok otplate minimalno pet godina i maksimalno do deset godina, minimalan period odgode plaćanja tri godine, uračunat u rok otplate, visina kamatne stope maksimalno do šest odsto godišnje, otplata glavnice u više jednakih rata sve do dospijeća posljednje rate kredita.

