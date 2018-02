Tegeltija tvrdi: Političari pritišću pravosuđe

Svi političari u Bosni i Hercegovini raznim pritiscima utiču na pravosuđe i to samo otežava borbu protiv korupcije, tvrdi to Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

Imena tih političara ne želi da otkriva. Priznaje da im, osim takvih pritisaka, sa strane stiže i mnogo zamjerki – uglavnom za mali broj procesuiranih slučajeva kriminala i korupcije. Zato bi, kaže Tegletija, bilo poželjno i da se uspostave zajednički timovi tužilaštava i policije kakvi već postoje u Banjaluci, Sarajevu i Zenici.

“Svi političari u ovoj zemlji vrše pritisak na pravosuđe. To nije čak ni izolovan slučaj u BiH, to se u blažem obliku dešava u svim zemljama svijeta. Ukoliko vi želite da predstavite sistem pravosudni da je onaj koji ne funkcioniše i u kojem se ništa ne radi, vi to radite uglavnom zbog toga da biste imali alibi da mijenjate sistem na način kako biste ostvarili uticaj na njega koji danas nemate”, kaže Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskoh i tužilačkog savjeta BiH.

Pored toga što moraju da se riješe svih pritisaka, Tegeltija priznaje da je poželjno da se riješi i što više slučajeva teškog kriminala. A da je to jedan od najvećih problema čitave države tvrdi i šef misije Ambasade SAD-a u BiH, Pol Horovic. Najbolje bi, kaže, bilo da se krene od najvećih imena u državi.

“Treba da u Tužilaštvima vidimo ozbiljno procesuiranje slučaja korupcije, koji će privući pažnju i javnosti i svih ostalih. Nakon toga ćemo moći da kažemo da je BiH ozbiljna u borbi protiv korupcije i samom putu ka Evropskoj uniji”, kaže Pol Horovic, zamjenik šefa misije, Ambasada SAD-a u BiH.

Ni oni ne govore na šta konkretno misle. U Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, kažu, da bi pocesuiranje kriminala i korupcije teško mogli da svedu na jedan slučaj. Ako je za utjehu, broj osuđujućih presuda za korupciju 2017. godine bio je veći za 5 odsto.