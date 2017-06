Tegeltija: Politički pritisci na pravosuđe snažniji nego ikada

Niko ne smije na crtu Marku Paviću - Hoće li on u Palatu Republike Srpske?

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH Milan Tegeltija rekao je danas da je u BiH pritisak politike na pravosuđe jači nego ikada.



“To se sada radi na drugačiji način, kroz priču o legitimnim ciljevima. Legitiman cilj je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, međutim, pričom o tim ciljevima pokušava se, u stvari, to da politika uspostavi kontrolu nad pravosudnim sistemom”, rekao je Tegeltija novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, ukoliko bi pravosuđe bilo stavljeno u ruke politike dobio bi se sistem potpuno zavisan od politike koji bi gonio političke neistomišljenike.

Tegeltija je ocijenio da je reforma pravosuđa dala ogromne rezultate, ali da postoje i polja gdje nije urađeno dovoljno, kao što su krivična djela korupcije i organizovanog kriminala.

On je kao uspjehe te reforme naveo to što je znatno smanjen broj neriješenih predmeta, gdje je samo jedan odsto predmeta stariji od pet godina, to što nema predmeta starijih od 20 godina, kao i veći broj unapređenja u pravosudnom sistemu.

(Srna)