Tegeltija: Ne povećavamo zaduživanje Srpske

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Srpske za ovu godinu kojim se vrši izmjena maksimalnog iznosa dugoročnog zaduživanja Srpske sa 477.000.000 KM na iznos do 540.126.000 KM.

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija je, u završnoj riječi o prijedlogu ove odluke u Narodnoj skupštini, istakao da će biti ponosan na Vladu ukoliko uspije legitimisati Srpsku na međunarodnom finansijskom tržištu, što će biti ogromna pomoć i olakšanje svakoj budućoj vladi, bez obzira na to ko je činio.

“To ćemo uraditi, ne zbog ove vlade, već budućih vlada”, naveo je Tegeltija.

Kada je riječ o gornjem nivou zaduživanja, Tegeltija je naveo da se Srpska kreće oko 41 odsto javnog duga.

“Javnost mora znati i da u vezi sa ovom odlukom nema dodatnog zaduživanja, odnosno da ne povećavamo zaduživanje”, rekao je Tegeltija.

On je napomenuo da je ograničenje zaduženja Srpske 565 miliona KM i “ni marke iznad toga”.

Tegeltija je naglasio da se u Srpskoj nije desio bankrot, iako su to ranije više puta najavljivali opozicionari.

Ministar finansija ranije je rekao da Srpska planira da proda obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu, jer su ograničeni kapaciteti domaćeg tržišta, a postoji i ograničenje izloženosti banaka prema javnom sektoru Srpske.

Tegeltija je naveo da je BiH jedina zemlja regiona koja još nije izašla na međunarodno finansijsko tržište.

On je rekao da je jedan od razloga za to i međusobni odnosi u BiH, s obzirom na to da postoje tri nivoa vlasti koji odobravaju odluke o zaduženju. Obraćajući se poslanicima u Narodnoj skupštini Srpske, Tegeltija je istakao da je u BiH potrebno međunarodno finansiranje, budući da je ona sve takve potrebe završavala putem aranžmana sa MMF-om i projekata Svjetske banke.

Poslanik NDP-a Dragan Čavić rekao je da odluka o dugoročnom zaduženju ima nedostatke, jer nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, kao što u skladu s tim zakonom nije ni predloženi rebalans budžeta.

“U skladu s tim zakonom nije bio ni budžet koji ste usvojili skupštinskom većinom”, upozorio je Čavić tokom rasprave na posebnoj sjednici Narodne skupštine o Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2018. godinu.

Prijedlogom odluke o izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2018. godinu vrši se izmjena maksimalnog iznosa dugoročnog zaduživanja Srpske za ovu godinu sa 477.000.000 KM na iznos do 540.126.000 KM.

