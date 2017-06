Tantrički seks: Zašto su orgazmi najjači kada ovako vodimo ljubav?

Primarni cilj tantričkog seksa nije postizanje orgazma, već emotivno i fizičko zbližavanje partnera. To je oblik intimnosti koji dopušta da dvoje ljudi postanu kao jedno i da se njihove energije strastveno susretnu i odagnaju negativnost.

Zato su i orgazmi koje doživite ovakvim stilom vođenja ljubavi izuzetno intenzivni.

Većina ljudi koji su isprobali ovakav seks više se ne vraćaju na staro jer im klasično vođenje ljubavi postane previše površno.

Tantrički seks je drevna hinduistička vještina koja se praktikuje više od 5.000 godina. Ključ je da se o orgazmu ne razmišlja kao o cilju, već o samoj predigri. Važno je da osjetite partnera, njegov miris, energiju.

Ono što je preduslov za ovakav seks je – dovoljno vremena samo za vas i romantičnu atmosferu. Dišite duboko dok ste u ljubavnom zanosu i nikako ne idite u spavaću sobu, jer ona podsvjesno asocira na spavanje. Važno je da budete koncentrisani na partnera.

Tantrički seks zahtjeva da budete svjesni i posvećeni, neka pod bude mjesto gdje ćete voditi ljubav, dodirujte se polako, a poželjna je i senzualna masaža.

Tradicionalna poza koja se praktikuje u tantričkom seksu je “yab yum” poza – muškarac sjedne prekrštenih nogu, a žena sjedne na njega licem okrenuta prema njemu.

Kada dođe do same penetracije, budite senzualni. Pokušajte da odložite orgazam koliko god je moguće. Kada je vrhunac blizu – stanite i ne pomjerajte se. Ostanite tako neko vrijeme i uživajte u tom osjećaju. Zapamtite – što duže odlažete orgazam, on će na kraju biti intenzivniji.

