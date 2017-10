Tamponi mogu da izazovu rak

Tamponi su jeftini, brzo i jednostavno se koriste i štite nas od stalnog straha od sjedanja na bijelim presvlakama.

Prodaja tampona se iz godine u godinu povećava, i zaista su udobniji za nošenje od uložaka. Doduše, nisu baš toliko bezopasni kao što mislimo.

Obični tamponi sadrže razne hemikalije i otrovne sastojke. Ekološki test pokazao je da je kod 15 vrsti ispitanih tampona tek jedna bila bez grešaka. U drugima su pronađeni tragovi pesticida, dioksina, ftalata (omekšivača), halogeni spojevi te čak i formaldehid (koji uzrokuje rak).

Druga opasnost od tampona onda kada zaboravite da ih promijenite. Naime, ostane li tampon duže vrijeme u tijelu, može uzrokovati sindrom toksičnog šoka, a to čak može – ako nastane sepsa ili dođe do trovanja krvi – uzrokovati i smrt. Stoga, stručnjaci savjetuju mijenjanje tampona svakih dva do osam sati.

Obični tamponi, osim toga, imaju premaz koji čini glatku površinu tampona (zbog lakšeg stavljanja), a to je najčešće napravljeno od vune koja je obrađena pesticidima i insekticidima. Taj sjajni sloj ne utiče na sposobnost upijanja tampona. Zamisli, običan tampon može – zbog umjetnih sastojaka od kojih je napravljen – trajati do 500 godina prje nego što istrune. Zdravija i prije svega ekološki prihvatljivija varijanta su tamponi od bio-pamuka. Osim toga, kod izbeljivanja se na njima ne koristi hlor, te nema sintetičkih i hemijskih dodataka.

Alternativa su obični ulošci i menstrualne čašice. Prema jednom istraživanju čašice čak i poboljšavaju seksualni život žene, jer smanjuju suvoću vagine.

(kurir.rs)