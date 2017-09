Talić: Nisam ovjerio ugovor kod notara, mogu preći u DNS

Dragan Talić, bivši odbornik NDP-a u Skupštini grada Banjaluka, koji je prešao u DNS, o čemu je ATV izvještavala, rekao je danas na konferenciji za medije da se opozicija u Skpštini grada nije bavila “malim čovjekom” za raziku od stranaka na vlasti, te se zapitao ko je zapravo papak u svemu tome.



“Napisao sam Čaviću da su članovi nezadovoljni, jer se bavimo visokom politikom”, rekao je Talić.

On je rekao da je DNS izabrao kao svoju novu stranku zbog njihove politike, a odličan primjer je ponašanje predsjednika GO Banjaluka Nedeljka Čubrilovića na jučerašnjoj sjednici NSRS i njegovo insistiranje na dijalogu.

Talić je rekao da su u NDP imali svi kandidati na posljednjim lokalnim izborima potpisali jedinstven ugovor koji je bio garant da će nakon izbora ostati članovi NDP-a.

“Samo je troje od 36 ljudi koji su potpisali ugovor ovjerilo kod notara. Od tih troje nijedno nije prošlo na izborima i nakon izbora smo bacili te ugovore. Te ugovore niko nije ukrao. Ja nisam ovjerio ugovor kod notara, a nije ni Vladimir Mirošljević”, rekao je Talić.

Predsjednik banjalučkog GO DNS Nedeljko Čubrilović je rekao da Talić nije postavljao nikakve uslove.

“Nije tražio nikakvo radno mjesto. Nije tražio nikakve pozicije ni za sebe ni za stranačke prijetelje. Mi smo Taliću ponudili mjesto potpredsjednika u Gradskom odboru”, rekao je Čubrilović.

On je najavio da će to biti realizovano na sljedećoj sjednici GO u ponedjeljak.

(ATV)