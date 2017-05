Tajni sastanak u Prijedoru o Ljubiji

Sindikalni lider Arselor Mitala prvo se iznenadio pozivu na sastanak sa poslanicima Narodne skupštine sa prijedorske regije, a za stolom onim što je od njih čuo.

Milanko Stojnić priznaje da je stigla potvrda onoga o čemu se, pred glasanje u Parlamentu o prodaji akcija RŽR-a, sve glasnije spekuliše.

“Nisam znao za neke te raznorazne ponude, ružne kombinacije, za to što se plaćaju poslanici parama, ne gledajući…Za mene je to strašno saznanje, pravo da vam kažem. Ne mogu da shvatim da to tako ide, ali eto”, rekao je Milanko Stojnić, predsjednik Sindikalne organizacije Arselor Mital Prijedor.

Ko je kupljen a ko nudi novac, nisu mu rekli. Ali se pita: “Razmišlja li iko o radnicima koji se boje da će ostati bez posla ako Izraelci dobiju zeleno svjetlo za Ljubiju?”

Dok Stojnić ne isključuje ni nove proteste, predsjednik Odbora za privredu, SDS-ov poslanik, Dušan Berić, kaže da RŽR, zajedno, mogu da odbrane Prijedorčani, radnici Mitala i gradska vlast. O kupovini glasova ne želi. Smatra da nema tih para koje bi mogle da plate pogrešnu odluku.

“Ovo je tako krupno pitanje da nikakvi novci… Ovo su kapitalna dobra. Ovo porediti sa nekim novcima koje će neko staviti privatno u džep je glupost. Nema tih novaca za koje vrijedi ovu perspektivu, koja se može napraviti, okrenuti u suprotnom pravcu, odnosno u sunovrat”, poručuje Dušan Berić, predsjednik Odbora za privredu Narodne skupštine RS.

“Priča je dobila nekontrolisanu političku dimenziju, a to nije dobro”, kaže direktor Mitala. Čini mu se da se sve pretvortilo i rijaliti koji se zove ”Odluka”.

“Nemate razum, već samo ispoljavanje argumenata za koje se pitate da li su argumenti ili samo optužbe koje idu ka tome ko će to biti ljepši i bolji na TV ekranu, a to nije vrijedno ovog grada sudbina radnika koji žive ovdje”, rekao je Mladen Jelača, direktor Arselor Mitala Prijedor.

Sastanak narodnih poslanika sa radnicima i rukovodstvom Mitala, gradonačelnikom i liderom DNS-a nije bio najavljen. Snimanje nisu dozvolili, a razgovarali su nešto više od sat vremena.