Tajna atraktivnog izgleda u 42. godini? Energija u čaši!

Slavna pjevačica Fergi danas je ponosna majka trogodišnjeg dečaka, a njen suprug Džoš Duhamel jedan je od najzgodnijih holivudskih frajera.

Četrdesetdvogodišnja Fergi ima tijelo kakvo bi mnoge žene poželela, a izgleda mlađe i od mnogih svojih koleginica.

Fergi je otkrila da je tajna njene linije u redovnom vježbanju i pravilnoj ishrani.

Ipak, ona i njen suprug su otkrili još jednu tajnu, koju praktikuju svako jutro već sedam godina, za koju se kunu da im daje svu potrebnu energiju za dan pred njima.

Radi se o zelenom smutiju, napravljenom od spanaća, kelja, celera, jabuke, banane i kruške. Kako su otkrili u najnovijem izdanju magazina „Health“ ovaj napitak nazivaju “energijom u čaši“.

S druge strane, zajedno ne vole da vježbaju, pa se fokusiraju na sopstvene rutine.

“Morate da vidite moju suprugu kada se fokusira na neki cilj, kao, recimo, na dovođenje u formu za neki važan događaj. Dajte joj nekoliko dana i to je to. Ne znam kako joj to uspijeva, ali uspijeva“, otkrio je Džoš.

(B 92)