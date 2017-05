Tajna američka letjelica sletila poslije 700 dana u svemiru VIDEO

Poslije skoro dvije godine provedene u svemiru, napredna američka letjelica X-37B vratila se na Zemlju i uspješno prizemljila u NASA-inom Svemirskom centar Kenedi. Američka vojska je, u nedjelju, objavila snimke slijetanja, ali ni poslije četvrte misije ove Boingove letjelice nije poznato šta je tačno radila gore.

Ova posljednja je bila i njena najduža misija. U Zemljinoj orbiti letjelica je provela 719 dana, čime se njeno ukupno vrijeme provedeno u svemiru doseglo broj od 2085 dana. Poznato je da američka vojska testira mogućnost obavljanja različitih operacija u orbiti uz povratak letjelice na zemlju, slično kao spejs šatl.

Na tajnom projektu X-37B Orbitalnog test vozila (X-37B Orbital Test Vehicle), NASA je počela da radi 1999. godine. Ono je prvobitno bilo namijenjeno popravci satelita u orbiti, a projekat je 2004. označen kao tajni i predat vojnom vazduhoplovstvu.

Od 2010. godine X-37B izvodi probne letove u orbiti. Prema mišljenju stručnjaka, letjelica može biti upotrebljena za testiranje novih tehnologija i slanje izviđačkih satelita u svemir. Pretpostavlja se da može i da se opremi oružjem, ali iz vojske uvjeravaju da im to nije u planu.

The #AirForce #X37B #OTV4 is back after more than 700 days in #Space. @NASAKennedy pic.twitter.com/02WdzMSDJe

— U.S. Air Force (@usairforce) May 7, 2017