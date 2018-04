Tadić: Omogućiti skeniranje listića na izborima 2020. godine

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ognjen Tadić nada se da će ovaj dom na sjednici 15. maja usvojiti Prijedlog o izmjenama i dopunama Izbornog zakona kojim se predviđa skeniranje glasačkih listića u svrhu utvrđivanja izbornih rezultata kako bi on, pošto više nije moguće ove godine, bio primijenjen na izborima 2020. godine.

Tadić je rekao da je očigledno da nakon današnjeg neodržavanja sjednice Doma naroda nema vremena da navedene izmjene i dopune Izbornog zakona budu usvojene do 7. maja, kada bi Centralna izborna komisija trebalo da raspiše opšte izbore.

On je izrazio nadu da će delegati u Domu naroda, među kojima su oni koji nisu došli na današnju sjednicu zbog čega ona nije mogla biti održana, podržati predloženi Izborni zakon i time pokazati da sadržaj zakona nije bio ono protiv čega su oni, nego mišljenje da ga je moguće primijeniti do ovih izbora.

“Ali evo, ako ga nije bilo moguće primijeniti do ovih izbora, hajdemo 15. maja da se izjasnimo da 2020. godine krene njegova primjena, neka se stvore dodatni uslovi ako su smatrali da ne postoje, da na taj način do kraja mandata damo doprinos regularnosti izbora ako ne 2018, onda barem 2020. godine”, istakao je Tadić.

On je naveo da je Dom naroda između prethodne i za danas zakazane sjednice dobio obavještenje Agencije za javne nabavke da nema primjedbi na predložene izmjene i dopune Izbornog zakona, odnosno na primjedbe da nije moguće provesti tenderske procedure, nabavke do oktobarskih izbora.

Tadić je dodao da je od Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH dobijeno mišljenje da je moguće primijeniti predloženi zakon, samo sa nekim minimalnim troškovima koji se tiču uvezivanja sistema.

Predsjedavajući Doma naroda dodao je da je opširno mišljenje stiglo i od Centralne izborne komisije, ali ne i od Savjeta ministara.

“Agencija za zaštitu ličnih podataka ranije je samo rekla da misli da će doći do povrede ljudskih prava kada je otisak u pitanju i ništa drugo”, zaključio je Tadić.

S ozbirom na to da su delegati danas trebalo da se izjasne o tri prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku, ali da je zbog nedostatka kvoruma i to odgođeno, Tadić je rekao da zbog ovoga postoji više od zabrinutosti s obzirom na to da je Ustavni sud BiH tražio usklađivanje ovog zakona sa Ustavom.

Konstatujući da je sad na potezu Ustavni sud, Tadić je istakao da se radi o instituciji koja je u toku ovog mandata izazvala više političkih kriza.

“Ustavni sud je u toku ovog mandata izazvao krizu sa Danom Republike Srpske koja je dovela do referenduma. Izazvao je krizu sa izmjenama Izbornog zakona, sa Zakonom o krivičnom postupku, krizu povrede temelja pravne državnosti time što je rekao da u različitim jezicima zakon može biti objavljen u različitim tekstovima”, nabrojao je Tadić.

Prema njegim riječima, Ustavni sud može da kaže da se izjašnjava samo o onome što ih neko pita i da je kriv taj što je pitao, a ne oni što su donijeli odluku zato što su mislili da tako treba učiniti.

“To bi vjerovatno bilo tačno da ne znamo da tamo stoje političke ličnosti koje su bile visoki funkcioneri političkih stranaka i imaju očigledno veze sa političkim strankama i dan danas”, upozorio je Tadić.

On je naglasio da sve što su sudije Ustavnog suda BiH uradile bilo direktno vezano za uticaj na politiku i izazivanje političkih kriza, a ne pravni poredak i izgradnju pravne države.

Tadić je zaključio da bi svako trebalo da snosi odgovornost za ono što je plaćen.

