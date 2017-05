Tači: Srbija planira podjelu Kosova, sljedeća faza je paravojska na sjeveru

Hašim Tači je izjavio danas da Srbija ima plan za podjelu Kosova i poručio da taj trenutak za Srbiju nikada neće doći.

“Kosovo zna da Srbija ima plan za podjelu Kosova i očekujem taj trenutak. Ali, taj trenutak za Srbiju nikada neće doći. Zbog toga je prvobitno bila provokacija sa vozom doniranim od Rusije, pod sloganom – Kosovo je Srbija”, rekao je Tači.

On tvrdi da je nakon toga uslijedila izgradnja zida, a da će naredni korak biti uvođenje naoružanih paravojnih snaga na sjever Kosova i stvaranje realnosti za podjelu Kosova.

“Ali, naglašavam da je bila sreća i naša odlučnost što je voz zaustavljen nekoliko desetina kilometara od granice sa Kosovom”, naveo je on.

Prema njegovim riječima, Srbija samo zna da započne rat, ali ne i da u ratu pobijedi.

“Ali, kada govorimo o ratovima, svi znamo da Srbija ne zna za pobjedu. Znaju da započnu, ali ne znaju za pobjedu. Čak je i ove napore sa Kosovom izgubila. Privatno, na svim sastancima koje sam imao sa rukovodstvom Srbije, oni prihvataju da je Kosovo nezavisno. Svi znamo da će Kosovo ući u NATO i Evropsku uniju”, rekao je Tači.

Ipak, priznaje da dijalog Beograda i Prištine nije lak. Dijalog, kako smatra, nema alternative do priznanja kosovske nezavisnosti od Srbije.

“Ja sam vodio borbu za oslobođenje Kosova, ali sam vodio i dijalog za dobrosusjedske odnose sa Srbijom, zato što je to neophodno. Mi smo radili za normalizaciju i pomirenje, vjerujem da se to može dogoditi, ali s puno poteškoća. Dijalog nema alternative do priznanja Kosova od Srbije. Ali dijalog sa Srbijom nije lak”, naveo je Tači.

(Tanjug)