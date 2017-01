Tači: Srbija je i dalje okovana u nacionalističku retoriku

Srbija je još zatvorena, okovana u nacionalističku retoriku koja je prouzrokovala ratove devedesetih godina prošlog vijeka, kaže predsjednik Kosova Hašim Tači u ekskluzivnom razgovoru za “Dnevni avaz” iz Sjedinjenih Američkih Država.

Tamo je kosovski lider ovih dana imao brojne susrete, od predsjedavajućeg Odbora za vanjsku politiku američkog Senata Boba Korkera, odlazećeg američkog potpredsjednika Džoa Bajdena i bivšeg državnog sekretara Medlin Olbrajt, do senatora Džona Mekejna. U Americi ga je dočekala i vijest da je Ramuš Haradinaj, bivši komandant slobodilačke vojske Kosova (OVK), bivši premijer Kosova i lider Alijanse za budućnost Kosova, pušten na slobodu do konačne odluke suda o zahtjevu Srbije za njegovo izručenje.

Komentarišući sve zategnutije odnose sa Srbijom, ali i ponašanje Srbije u regionu, Tači podsjeća da “Srbiju vode isti ljudi koji su bili u Miloševićevoj vladi u kasnim devedesetim”.

“Srbija razgovara o miru i očito vodi dijalog u Briselu samo kako bi dobila fondove EU, ali sa susjedima govori jezikom rata i ponaša se ratnički u stilu nacionalizma koji je bio na sceni u regionu u prošlom vijeku”, kaže Tači.

Naglašava da je Kosovo nezavisna država i samo je ona nadležna da istražuje i procesuira svoje građane kada je to potrebno.

“Srbija nema nadležnost da to radi. I Srbija to zna. Njen cilj nije pravda. Da se brinu o pravdi, procesuirali bi one koji su odgovorni za više od 10.000 ljudi koje su ubile srbijanske snage na Kosovu, za 20.000 žrtava seksualnog nasilja tokom rata, one koji su odgovorni za hiljade žrtava u BiH i Hrvatskoj”, govori Tači.

Prema njegovim riječima Srbija se brine jedino o politici i želi se boriti protiv Kosova, kosovske države, kosovskih institucija, “bez ikakvog morala ili sposobnosti da vidi vlastiti interes u jačanju mira, stabilnosti i saradnje u regionu”.

“Kosovo je posvećeno okretanju nove strane u našim odnosima sa Srbijom i ostatkom regiona, poglavlje saradnje, dobrosusjedskih odnosa i priznavanja. Ovo je u interesu Kosova za bolju budućnost zemlje i cijelog regiona”, naglasio je predsjednik samoproglašene države Kosovo.

Govoreći o slučaju “Haradinaj”, podsjeća da Srbija nema nadležnost nad Kosovom još od juna 1999. godine, koje je u to vrijeme stavljeno u nadležnost UN-a. A danas je, napominje Tači, sve to u rukama kosovskih državnih institucija.

“Nažalost, ovo nije prvi put da su zvaničnici Kosova zadržani prilikom putovanja u inostranstvo, i to na osnovu naloga za hapšenje izdatih od Srbije. To nije prvi put, čak ni za gospodina Haradinaja”, naglasio je Tači.

Podsjeća da, ipak, niko od građana Kosova nikada nije predan srbijanskim vlastima, jer one nisu zadužene ni za šta vezano uz građane i teritoriju Kosova.

“Vjerujemo da će se to ponovo desiti. Kada kosovske vlasti ovo objasne, uvjeren sam da će se Hardinaj vratiti na Kosovo. Francuska nema razloga da drži Haradinaja u pritvoru. Razumijemo da je ovo pitanje pravosuđa, ali, jednostavno, sudeći prema dosadašnjem sličnom iskustvu, uvjeren sam da će se Haradinaj vratiti”, rekao je Tači.

Gledamo u budućnost

“Gledamo u budućnost, ali u isto vrijeme ostajemo posvećeni rješavanju pitanja iz prošlosti. Gospodin Haradinaj ranije se dobrovoljno predao međunarodnom pravosuđu kada ga je Haški tribunal optužio, samo da bi bio oslobođen od istog suda. I to dva puta”, kazao je Tači.

Miloševićevi zakoni

“Nedavno smo uspostavili Specijalni sud koji će se nalaziti u Hagu i baviti insinuacijama protiv kosovskih lidera i zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Borimo se samo za jedno, za jednakost i slobodu. Jedini zakoni koje je kosovska oslobodilačka vojska prekršila bili su diskriminirajući i kriminalni zakoni Miloševićevog režima”, naveo je Tači.