Tači: Nadam se da je Srbija naučila lekciju

Predsjednik Kosova Hašim Tači napisao je na svom Tviter nalogu povodom slučaja voz da se nada da je Srbija “iz te provokacije” naučila lekciju.



Osim toga, Tači i kosovski premijer Isa Mustafa naveli su na društvenim mrežama da probleme između Beograda i Prištine treba rješavati dijalogom.

Tači je na svom Tviter nalogu, povodom zaustavljanja voza koji je u subotu trebalo da iz Beograda doputuje do Kosovske Mitrovice, napisao da se nada da je “Srbija naučila lekciju iz te provokacije”.

On je dodao da, kako je naveo, “dobri susjedi”, ne ometaju jedni druge “ekstremističkim potezima, već razgovaraju”.

Hope lessons are learned from this provocation. Good neighbours don’t intrude w/ extremist projects, they dialogue – https://t.co/KP2ceaaSOK

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) January 15, 2017