I tablete protiv bolova na recept od prvog januara

Od prvog januara i tableta protiv bolova moraće na recept. Tako su odlučili Ministarstvo zdravlja i Republička zdravstvena inspekcija jer su zaključili da se ljudi, masovno, liječe sami, vrlo često koristeći neodgovarajuću terapiju.

Zato će svi lijekovi u čijim uputstvima piše da se prodaju uz recept, jedino tako i moći da se kupe, što sada, za pojedine tablete, nije slučaj. Doktori, ali i farmaceuti, priznaju da su pacijentima često “gledali kroz prste” ali samo kako bi svima olakšali. Međutim, to više neće biti opcija.

“Ta praksa je očigledno poprimila neke veće ramjere, dok smo dobili upozorenje inspekcije da će vršiti rigorozne kontrole i da očekuju da će se taj pravilnik o propisivanju i izdavanju lijeka na recept morati poštovati”, rekla je Kosana Stanetić, načelnica službe Porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka.

Uz to, iz Inspektorata poručuju da su se recepti često potvrđivali na obrascima koji nisu bili za to predviđeni, ili čak i na običnom komadu papira, što takođe neće biti dozvoljeno. Priznavaće se samo recept sa pečatom porodičnog doktora. U apotekama kažu da su, do sada, izdavali pojedine lijekove bez recepta jer u tome nisu vidjeli opasnost, ali poručuju da će poštovati propisana pravila. Jedan od problema koji bi mogao da se pojavi su još veće gužve u Domovima zdravlja pošto će se i po tabletu protiv bolova morati u red kod porodičnog.

“Ja sam sigurna da će određeni građani biti u dilemi, jer će se naći u situaciji da će im sada magistri farmacije odbijati izdavanje lijeka koji su možda prije mogli kupiti bez recepta. Pozivamo i same pacijente da ipak pokažu malo više razumijevanja, jer će sasvim sigurno biti zbunjeni i oni”, rekla je Dušanka Makivić, portparol Inspektorata RS.

Lijekovi koji se najviše koriste a do sada su se, iako ne bi trebalo, prodavali bez recepta, su analgetici, lijekovi za reumatska oboljenja i probleme varenja. Kazne za nepoštovanje pravila su od 500 do čak 15 hiljada maraka a u zavisnosti od prekršaja, apotekari bi mogli i da ostanu bez licenci.