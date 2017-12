Švraka: Povećati plate zdravstvenim radnicima

PDP podržava zahtjev Sindikata doktora medicine Republike Srpske za povećanje plata zdravstvenim radnicima u opsegu koeficijenta od 7,5 za radnike sa srednjom stručnom spremom do koeficijenta 15,5 za doktora medicine specijalistu, saopštio je član Predsjedništva ove stranke Milan Švraka.

Švraka je na današnjoj konferenciji za novinare u Banjaluci rekao da u Republici Srpskoj od 2009. godine nije bilo povećanja plata zdravstvenim radnicima, te da je iste godine donesen Zakon o platama radnika u zdravstvu kojim je značajno smanjen koeficijent i istovremeno u osnovnu platu uračunat topli obrok i regres.

On tvrdi da je najnovijim Zakonom o platama zaposlenih u zdravstvu Republike Srpske iz 2017. godine došlo do smanjenja primanja po osnovu radnog staža, a što je dodatno umanjio plate zdravstvenih radnika.

Švraka je naveo da su i mnoge zdravstvene ustanove u međuvremenu od 2009. godine do danas posegle za dodatnim smanjivanjem koeficijenata zdravstvenim radnicima tamo gdje su bili najniži da bi to dovelo do dodatnog smanjivanja plata zdravstvenim radnicima.

“Postoje i problemi sa realizacijom kolektivnog ugovora, koji je 2016. godine potpisan, a koji nikada nije realizovan u stavu koji se odnosi na posebne otežane uslove radnika u zdravstvenim ustanovama čime je onemogućeno bilo kakvo povećanje plata radnika u zdravstvu Republike Srpske”, istakao je Švraka.

Kada je u pitanju rješavanje problema u zdravstvu Republike Srpske, Švraka je rekao da je stav PDP-a da je neophodno pod hitno rasteretiti zdravstvene ustanove njihovih dugovanja novim kreditnim zaduženjima i određenim racionalizacijama koje podrazumijevaju uključivanje privatnog sektora u većem obimu čime bi bila smanjena lista čekanja u zdravstvenim ustanovama, te većoj dostupnosti novih lijekova i tehnologija.

“Potrebno je uraditi procjenu učinka za medicinske usluge, jer bez toga nema efikasne zdravstvene zaštite, te izvršiti optimizaciju procesa javnih nabavki”, istakao je Švraka.

Švraka tvrdi da se socijalni mir u Republici Srpskoj “kupuje preko leđa zdravstvenih radnika”.

On je rekao da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske “pred izdisajem”, jer zbog nemogućnosti plaćanja obaveza za zdravstvenu zaštitu nije u stanju da pokrpi sve one neophodne rupe za finansiranje zdravstva i tu mora da mu pomaže Vlada Republike Srpske.

(Srna)