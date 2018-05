Svjetski centri otpisali dječaka sa tumorom, spasili ga hirurzi u Tiršovoj

Dječak Jovan Rusić, star četiri godine, operisan je u Tiršovoj. Riječ je o tumoru koji su veliki svjetski centri, poput onih u Memfisu, Istanbulu i Parizu proglasili neoperativnim. Roditeljima su rekli da nema pomoći. Ipak, srpski ljekari uspjeli su da spasu život dječaku.

Doktori Dragan Vukanić, Miljan Mihajlović i Vuk Aleksić izveli su dvije operacije za jedan dan, 16. maja, a maleni pacijent se trenutno oporavlja.

Roditelji dječaka, Sandra i Aleksandar Rusić, rekli su za TV Prvu da je dječak dobro.

Sve je počelo prije godinu dana, kada je Sandra napipala kvržicu kod Jovanovog lijevog bubrega, i iz tog razloga ga odvela kod pedijatra. Pedijatar navodi da je možda jedan kičmeni mišić jači od drugog, ali Sandra nije bila sigurna u to, tako da je kod privatnog ljekara urađen ultrazvuk koji je pokazao da dječak ima tumor veličine 10 centimetara. Slijedi put u Novi Sad, kako bi se Jovan podvrgao magnetnoj rezonanci i sprovele različite analize, uključujući biopsiju. Rezultati su pokazali da je riječ o neuroblastomu, jednom od najmalignijih oblika tumora kod dece. Jovan je operisan, a ljekari su rekli da je ostalo pet odsto tumora i da je sve u redu.

“Mi smo njima vjerovali da je to riješena stvar. To je trajalo par mjeseci, a na svakoj kontroli su se vidjele promjene. To su njegove riječi… ‘Ako poraste ponovo, šišamo'”, kaže Aleksandar Rusić, otac dječaka.

U novembru odlaze na magnetnu rezonancu, na odjeljenje za hematologiju i onkologiju, gdje se ljekari pitaju kako dječak uopšte stoji na nogama, s obzirom na to da je tumor već počeo da pritiska kičmeni stub i kičmenu moždinu.

Doktor Dragan Vukanić, dječiji hirurg urolog rekao je da je situacija bila vrlo komplikovana.

“Pored jednog tumora veličine pesnice odraslog čovjeka iza svih velikih krvnih sudova i pankreasa u centralnom dijelu stomaka, rasla su tri tumora veličine jajeta, od kojih je jedan bio naslonjen direktno na kičmeni stub i ulazio među tri pršljena”, objasnio je Vukanić.

Nakon što su odbijeni u Novom Sadu i inostranstvu, Rusići se obraćaju za pomoć stručnjacima u Tiršovoj.

Na sastanku velike ekipe hirurga, pedijatara, hematologa, onkologa, anesteziologa i radiologa, i brojnih drugih stručnjaka koji su direktno i indirektno uključeni u cijeli proces, poput patologa, donesena je odluka da se dječak ipak operiše. Tokom prve operacije, koja je trajala sedam i po sati, odstranjen je najveći tumor.

Nakon mjesec dana izveden je i drugi operativni zahvat, poslije kojeg je dječak i dalje mogao normalno da pomjera noge.

